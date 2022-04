A minissérie da Netflix para quem sente falta de ‘House of Cards’

A Netflix estreou, na última sexta-feira (15), uma nova minissérie, “Anatomia de um Escândalo”. A produção é uma boa alternativa aos órfãos de “House of Cards”.

A produção traz uma história emaranhada de conflitos nos bastidores políticos, lembrando também “Scandal”. Vale destacar que a série é criada por David E. Kelley, o mesmo criador de “Big Little Lies”, e Melissa James Gibson, uma das produtoras de “House of Cards”.

“A vida privilegiada de Sophie como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante”, aponta a sinopse oficial.

Estão no elenco de “Anatomia de um Escândalo” Sienna Miller (”Sniper Americano”), Michelle Dockery (”Downton Abbey”), Rupert Friend (”Orgulho e Preconceito”), Naomi Scott (”Aladdin”) e Josette Simon (”Mulher-Maravilha”).

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Com Natalie Portman como heroína, ‘Thor: Amor e Trovão’ ganha primeiro trailer