‘Pantanal’: Muda desiste de vingança e se apaixona por peão do remake

Muda, personagem de Bella Campos, chegou no remake de “Pantanal” em busca de vingança pela morte de seu pai no passado e, com esse objetivo, ela matou Gil e Maria Marruá, mas acabou poupando Juma, papel de Alanis Guillen.

Morando no mesmo local que a filha de seus inimigos, a paranaense acaba desistindo também de voltar para o sul do Brasil e se habitua aos costumes do Pantanal.Além da amizade com a protagonista de “Pantanal”, Muda se apaixona por Tibério, personagem de Guito, desde a primeira vez que eles se virem. Mas será que esse romance vai para frente?

Em 1990, quando a novela original foi exibida, Muda, que foi interpretada pela atriz Andréa Richa, e Tibério, vivido pelo cantor Sérgio Reis, o destino deles também se cruzou e o namoro aconteceu, mas a relação teve seus altos e baixos.

Se tudo ocorrer como na história escrita por Benedito Ruy Barbosa, Muda (Bella Campos) será contratada por José Leôncio (Marcos Palmeira) para trabalhar em sua fazenda e por lá ela se aproximará muito mais de Tibério, que será a única pessoa em “Pantanal” que saberá que ela não é muda de verdade.

“Acredito muito que o afeto da Juma mexe muito com a Muda. É a grande virada deste florescimento. Sempre falo que a Muda vai florescer no decorrer da história. Ela sofreu um trauma grande com quatro anos, a morte do pai, e vê a mãe se degenerando, por que sofre muito. Cresce com sentimento de tristeza, vingança, raiva, não tem outras pessoas da família. Quando chega no pantanal rola a identificação com a Juma, que acolhe ela de graça”, justifica a atriz.

Mais para a frente, quando Juma engravida de Jove (Jesuíta Barbosa), Muda e Tibério também vão pensar em ter um filho. A moça, no entanto, ficará em dúvida sobre qual seria a melhor época.

Isso acontece, pois Muda estará decidida a matar Tenório (Murilo Benício). Mesmo com esse sentimento de vingança latente, Muda e Tibério devem terminar o remake de “Pantanal” juntos e apaixonados.

Além de Tenório, Muda também quer matar Matí, a onça que vaga pela região e que Juma Marruá jura de pé junto ser a encarnação de sua mãe, que sempre estará por perto.

