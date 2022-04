Maísa vira meme na internet após usar look de grife italiana no ‘Altas Horas’. (Reprodução/Rede Globo)

Na noite deste sábado (16), a Maísa deu o que falar na internet por conta de seu look usado no programa da Rede Globo ‘Altas Horas’. Com 19 anos de idade, a atriz e apresentadora foi um dos destaques da programação noturna de entrevistas.

Além dos temas abordados com a artista jovem, os detalhes no look de Maísa foi um dos fatores que chamou a atenção dos internautas. Houve uma chuva de memes nas redes sociais sobre a escolha da artista.

Ao selecionar um suéter cinza com uma camisa social azul por baixo, além de uma mini-saia bege, o público não deixou de comentar sobre a combinação. A artista também usava um sapato com salto e meias.

Reações nas redes sociais

O Twitter foi uma das principais redes em que mais comentaram sobre a escolha de look da Maísa no ‘Altas Horas’. A roupa da apresentadora é da marca italiana Miu Miu, também utilizada pela atriz e cantora sul-coreana YoonA na capa da revista Elle.

Para alguns internautas, a roupa da artista ex-funcionária do SBT não caiu muito bem.

“O lookinho da Miu Miu que a YoonA usou em um photoshoot recentemente também foi usado pela Maisa no Altas Horas ontem e tem dado o que falar. Ficou lindo na YoonA, mas... Eu sinceramente não usaria, e vocês o que acham desse look polêmico?

Uma das internautas questionou a vestimenta da artista dizendo: “Maísa, mulher, adoro você. Mas p*ta que pariu, que look foi esse?”. Outra usuária da rede social havia questionado humoristicamente se a moda teria morrido.

Fazendo um comparativo com a famosa série norte-americana ‘Friends’, um internauta relacionou o look da artista com uma das roupas usadas pelo personagem Joey em um episódio.

“Por que a Maísa tá vestida que nem o Joey quando pegou todas as roupa do Chandler”, brincou.