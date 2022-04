Jojo Todynho e Marcos Mion trabalham juntos em um novo reality show

Além das performances na “Dança dos Famosos”, na Globo, Jojo Todynho encara um novo desafio na televisão. Em abril, a famosa estará ao lado de Marcos Mion em um novo reality show.

Foi confirmado que a funkeira será a repórter do “Túnel do Amor”, reality show que estreia no Multishow, sob o comando de Marcos Mion. No programa, ela será responsável por levar ao público conteúdos exclusivos nas redes sociais do Multishow e do Globoplay.

Jojo Todynho é repórter do reality show "Túnel do Amor" (Reprodução/Rede Social)

“Seja muito bem-vinda, meu amor! Como é bom te ver de novo. E olha só que loucura: nos encontramos de novo em um reality show. Tô muito feliz de ter você comigo”, declarou Mion, que seguirá apresentando o “Caldeirão”, aos sábados, na Globo.

Fora os conteúdos para as redes sociais do canal, Jojo Todynho vai incorporar, ao fim da temporada, uma terapeuta sem papas na língua e analisa os romances, tretas e amizades que surgiram durante o confinamento.

Jojo Todynho e Marcos Mion se reencontram no "Túnel do Amor" (Reprodução)

O reality show foi uma das novidades contadas pelo Grupo Globo após a contratação de Marcos Mion, que assumiu o “Caldeirão”, no lugar de Luciano Huck, que foi para os domingos.

No programa, 20 amigos, divididos em duas casas interligadas por um túnel, terão de descobrir se são capazes de encontrar o match perfeito um para o outro, enquanto vivem em ambientes separados, com muita festa, pegação e desentendimentos.

Esses encontros acontecem no túnel que liga as duas casas, chamadas de solar e grafite. Durante a convivência, os confinados são surpreendidos por uma série de dinâmicas.

Em uma entrevista ao Gshow, Marcos Mion contou detalhes sobre o reality show: “Primeiro a casa solar, depois a grafite. Trabalhando para levar pra vocês um reality muito legal, que foi criado para colocar em experimento a amizade. Entram duplas de amigos aqui dentro do reality e são duas casas”.

O reality show “Túnel do Amor” estreia no dia 27 de abril, às 22h30, no Multishow e também para assinantes Globoplay.

