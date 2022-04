Jessi eliminada, Scooby líder e formação do 15º paredão marcam o ‘BBB 22′

Jessi foi a eliminada do “BBB 22″, deixando o reality show com 63,63% dos votos. Arthur ficou com 28,54%, Douglas Silva com 5,91% e Eliezer 1,92%,deixando seis homens na reta final, pela primeira vez na história do programa. Em seguida, aconteceu a prova do líder e formação de paredão.

“Gente, muito obrigada por tudo. Vocês sabem o quão importante vocês foram para mim. Estou muito feliz. Obrigada, Deus, obrigada, Brasil”, disse a professora de biologia.

Agora, pela primeira vez, o “BBB 22″ terá sua primeira final disputada apenas por homens. No momento, restam Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André, Pedro Scooby na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, que disputaram a prova do líder.

Meninos participam da prova do líder do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No jogo de tabuleiro, os participantes ficaram em carrinhos, que corresponderam ao número de casas que eles deveriam andar. Quem tirasse o X, permaneceria onde estava.Pedro Scooby venceu a prova e além de ser líder, levou os R$ 11 mil acumulados em seu cartão mais R$ 10 mil e um ano de seguro auto.

Após a prova do líder, Pedro Scooby votou em Eliezer e os cinco foram ao confessionário votar em mais um participante para a berlinda.Gustavo foi o mais votado pelos meninos e ele puxou Paulo André.

Eliezer e Arthur

O dia já começou com provocações na casa do “BBB 22″. Eliezer esperava para fazer o Raio-X nesta sexta-feira (15) e notou que o Botão da Desistência ficou verde logo que Arthur Aguiar deixou o confessionário. O designer não perdeu tempo e sugeriu que o ator desistisse do programa.

“Ixi, na mesma hora o botão ficou verde, você viu? Foi só o Arthur sair”, disse Jessilane. Eli, então, disparou: “Arthur, rapidinho, faz um favor para mim? Aperta o botão aí para ver o que acontece, para ver se está funcionando mesmo”.

Eliezer foi escolhido por Natália para o castigo do monstro Globoplay (Reprodução)

O ex-Rebelde entrou na “brincadeira” e respondeu. “Com certeza. Vai lá, Eli. Adianta as coisas, vamos! Adianta aí para sair logo mais um!” Em seguida, Arthur deixou os dois sozinhos e foi para o Quarto Grunge.

LEIA TAMBÉM: Esta é a atriz de ‘Bridgerton’ que ficou “aterrorizada” com suas cenas de sexo na série