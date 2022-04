Jessi, do ‘BBB 22′, vai ao ‘Mais Você’ e fala que passou fome no reality show

Eliminada do "BBB 22", Jessi participa do Café da Manhã do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga conversou, nesta segunda-feira (18), com Jessi, a última mulher eliminada no “BBB 22″. Durante o café da manhã do “Mais Você”, a professora de biologia falou sobre sua jornada no reality e, é claro, sobre a sua fama de fofoqueira.

Ao vivo, Jessi confirmou que é fofoqueira até em sua casa, mas que não é com a intenção de magoar as pessoas: “Meu jeitinho. Às vezes eu tô falando uma coisa que acho que não tem nada a ver, tranquila, e quando vejo, tô falando algo que não devia contar. Sempre tive dificuldade em guardar segredo. Se for segredo, não me conta”.

Ela ainda contou que os problemas gerados por essa característica não foram exclusividade do jogo, e que boa parte das brigas com a mãe ou a irmã são sobre algo que uma delas contou em segredo e que a ex-sister não deveria ter falado: “Não é a primeira vez que isso me afeta numa relação, amizade, na vida. Se eu conversar, vou soltar sem querer”.

Jessi ainda lembrou das 12 semanas na xepa do “BBB 22″ e fez revelações para Ana Maria Braga sobre como é a alimentação dentro do reality show: “Teve uma semana que a gente passou ‘fome’, que foi a segunda semana. E a gente podia fazer uma refeição no dia. Eu como como o tempo inteiro, fui dormir várias noites com a barriga roncando”.

Ela ainda comentou que não comia nem nas festas, quando a produção oferece pratos diversos para os brothers: “Eu não conseguia comer nas festas. Ou eu bebia ou comia. E eu preferia beber”, comentou Jessi, arrancando risos da apresentadora do “Mais Você”.

A fama de chorona também não passou despercebida por Ana Maria Braga, que questionou se ela também chora o tempo todo fora do reality show: “Chorona? Demais. Minha mãe sempre falava: ‘será que fiz essa menina chorando?’. E na minha profissão mesmo, eu me emociono muito fácil”, afirmou a ex-participante.

Jessi é eliminada do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Ela contou que às vezes prepara alguma aula para os alunos e, se eles não gostam, ela fica triste e chora: “Sempre, desde criança. O que dá certo, eu choro; o que não dá certo eu choro; se eu bebo, eu choro... sou muito chorona mesmo”.

