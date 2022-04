Iron Maiden confirma mais três shows fora do Rock in Rio

A banda Iron Maiden confirmou, nesta segunda-feira (18), mais três apresentações extras no Brasil, além do show que será realizado no Rock in Rio.

Além do Rio de Janeiro, a turnê “Legacy of the Beast World Tour 22″ passa também pelas cidades de São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto.

Em Curitiba, o show será realizado no dia 27 de agosto, com preços que variam entre R$ 200 (pista meia-entrada) e R$ 1,2 mil (camarote inteira). Depois, a banda segue para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para apresentação no dia 30 de agosto, com ingressos entre R$ 125 (arquibancada meia entrada) e R$ 580 (pista premium inteira).

Após o Rock in Rio, o Iron Maiden encerra sua passagem no Brasil em São Paulo, no dia 4 de setembro. As entradas custam entre R$ 120 (arquibancada C meia-entrada) e R$ 750 (pista premium inteira).

A venda de ingressos será aberta a partir das 10h do dia 26 de abril, exclusivamente para clientes com cartão de crédito Porto Seguro Bank. Essas entradas são limitadas e tem 50% de desconto.

Já para o público geral, as vendas começam no dia 28 de abril, no mesmo horário. Os ingressos podem ser adquiridos através deste site.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Iron Maiden, a edição deste ano trará nomes como Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Post Malone, Måneskin, Coldplay, Jessie J e Camila Cabello.

O dia 2 de setembro, data em que os rockeiros se apresentam, foi uma das últimas a esgotar na noite de terça-feira (5). Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Dream Theater, Bullet for My Valentine e Sepultura - que sobe ao palco acompanhado da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Desde 1985, foram realizadas vinte edições do Rock in Rio: oito no Rio de Janeiro, oito em Lisboa (Portugal), três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

