Formação de paredão e treta entre Scooby e Arthur Aguiar marcam a madrugada do BBB

Após a revelação do resultado do paredão deste domingo e de uma nova prova do líder que consagrou mais uma liderança do surfista Pedro Scooby, uma discussão entre o líder e seu aliado, Arthur Aguiar, marcou a madrugada do Big Brother Brasil.

Após Jessi ser eliminada com 63,63% dos votos, o surfista conquistou uma nova liderança após uma prova realizada no formato de um jogo de tabuleiro. No entanto, quase não deu tempo de comemorar e ele já precisou fazer sua indicação ao paredão.

Sem pensar duas vezes, Scooby decide indicar Eliezer, justificando seu voto com base na lealdade aos demais competidores os quais considera como seus aliados.

De forma unânime, os demais moradores da casa escolheram emparedar Gustavo, que no contragolpe chamou Paulo André para a berlinda.

Em uma reta final inédita, onde somente homens disputam o prêmio, os três emparedados disputam a preferência do público.

Treta da madrugada

Após a formação do paredão uma discussão entre Arthur Aguiar e Pedro Scooby tomou conta da casa mais vigiada do Brasil.

Os brothers voltaram a debater sobre o paredão falso e a combinação de votos da última quinta feira, que acabou levando Arthur e Douglas Silva a disputarem a permanência na casa com Jessi e Eliezer.

Após trocarem acusações sobre combinação de votos e reações ao paredão falso, DG ajudou a acalmar o ânimo dos aliados que tentaram conversar de forma amigável para solucionar a situação.

Leia também: Jessi eliminada, Scooby líder e formação do 15º paredão marcam o ‘BBB 22′

E foi em meio a um desabafo que Scooby deixou escapar sua desconfiança sobre algumas atitudes de Arthur. “Eu fui um cara que mesmo você tendo a personalidade mais difícil do planeta, me esforcei para entender seu lado, seu ponto de vista, entender as suas dificuldades. Às vezes, parece que você me coloca num lugar que não é só nossa amizade. É por conveniência pelo programa”.

Diante da declaração do surfista, o ator responde: “Não é sobre amizade, é sobre o jogo”, voltando a argumentar sobre ter se sentido excluído do planejamento dos aliados para a formação da penúltima berlinda.