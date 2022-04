Flávia Alessandra exalta beleza feminina após os 40 anos: ‘idade é apenas um número’

A atriz Flávia Alessandra usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para fazer uma reflexão sobre a beleza da mulher a partir dos 40 anos de idade.

A famosa, que atualmente tem 47 anos, postou uma sequência de fotos, com um vestido cheio de detalhes abertos.

“Idade é apenas um número, em todas elas, podemos ser livres e mostrar nossa beleza e sensualidade, os quarenta estão me fazendo tão bem quanto todos os anos anteriores e os que virão serão perfeitos também. Você também é linda e livre, se solta, mulher!”, declarou a atriz, na legenda de seu post no Instagram.

A sensualidade de Alessandra não passou despercebida aos fãs. “Uau, que mulher linda”, respondeu um seguidor. “Que lindo e quanta verdade, você é muito necessária meu amor!”, escreveu outra.

“Concordo, lindona!”, comentou Scheila Carvalho, ex-dançarina do grupo de axé “É o Tchan!”

Carreira

Formada em Direito, Flávia Alessandra atuou como advogado no começo de sua vida profissional, antes de fazer curso de teatro e trocar de carreira.

Ela foi a vencedora do quadro “Melhor de Três”, do programa Domingão do Faustão, da TV Globo, em 1989. Com a vitória, Flávia conquistou o papel em sua primeira novela, “Top Model”.

Desde então, ela já passou por diversas novelas da emissora, sendo a última “Salve-se Quem Puder”, da faixa das 19h, onde interpretou a personagem Helena.

Seu trabalho mais recente como atriz foi na dublagem do filme “Red: Crescer é uma Fera”, da Disney, onde dá voz à mãe da protagonista.

Atualmente, Flávia Alessandra está participando do quadro “Acredite em Quem Quiser”, do Domingão com Huck. Ela é uma das juradas do game show, que também tem Luís Miranda e o padre Fábio de Melo como jurados, além de um convidado semanal.

