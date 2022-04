Entenda por que Anitta bloqueou presidente nas redes sociais

Anitta resolveu bloquear o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais no último fim de semana. A cantora entendeu que ele agiu de forma desrespeitosa ao compartilhar uma postagem que havia feito em sua conta oficial no Twitter.

Após se apresentar no Coachella, festival de música nos Estados Unidos, Anitta explicou que a escolha do seu primeiro look - em amarelo, verde e azul - foi uma forma de retomar os símbolos do Brasil.

“A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim”, tuítou.

Bolsonaro compartilhou o tweet, dizendo concordar com Anitta e completou com diversos emojis com a bandeira do Brasil. Ela respondeu o tweet: “Ai, garoto, vai catar o que fazer, vai”.

Logo em seguida, bloqueou o presidente e explicou aos seguidores o motivo para fazer isso. “Meti logo um block [bloqueio] pra esses adms [administradores] dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz [repercussão] na internet”, disse a cantora.

Algumas horas depois, Anitta voltou ao Twitter, se aprofundando na explicação. “Nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser revertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele”, disse.

“A estratégia deles agora mudou. Eles estão com uma equipe de redes sociais mais jovem e descolada pra justamente passar essa imagem dele. Fazer o público esquecer as merdas com piadas e memes da Internet que faça o jovem achar que ele é um cara maneirão, boa praça”, continuou.

Jair Bolsonaro não voltou a publicar sobre Anitta desde então, mas no mesmo dia também compartilhou uma postagem da cantor Zélia Duncan, opositora de seu governo.

