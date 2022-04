Confira quando será a final do primeiro “BBB” de Tadeu Schmidt

O “BBB 22″ está em sua reta final e em poucos dias um participante vai ganhar o prêmio milionário do reality show da Globo.

Neste ano, o programa apresentado por Tadeu Schmidt foi estendido e somará 100 dias de confinamento no total e chegando ao fim na terça-feira (26). Após a final da atração, na quinta-feira (28), os participantes da edição irão se reunir novamente para a famosa “reunião de condomínio”, onde eles relembram os momentos mais marcantes.

Ao todo, 20 participantes do “BBB 22″ estarão no programa final para lavar a roupa suja. Apenas Maria e Tiago Abravanel, que deixaram o programa em situações de quebra de contrato, não participam.

BBB 22 (Divulgação/Globo)

Vale lembrar que a atriz foi expulsa do reality show após agredir Natália Deodato e o neto de Silvio Santos pediu para sair e, por isso, eles também não estavam na dinâmica que marcou o primeiro encontro dos eliminados do “BBB 22″.

No último dia do reality show da Globo, o público vai descobrir quem levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e ainda receberá um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras. O segundo lugar vai receber R$ 150 mil e o terceiro colocado vai ganhar R$ 50 mil.

Tadeu Schimidt invadiu a casa do "BBB 22, da Globo (Globo/Sergio Zalis)

Com o fim do “BBB 22″, a Globo começa a exibir uma nova edição do “No Limite”, reality show de resistência, que será apresentado pelo ex-BBB Fernando Fernandes, que assume no lugar de André Marques. Neste ano, o programa estreia no dia 3 de maio.

Em entrevista ao programa “Esporte Espetacular”, da Globo, o famoso contou detalhes sobre a nova temporada e afirmou que este será, provavelmente, o maior desafio de sua vida.

LEIA TAMBÉM: BBB 22: Vídeo mostra Linn e Natália chamando Arthur de falso e Eliezer de pamonha

BBB 22 (Divulgação/Globo)

“Eu esperava por esse momento de me comunicar, porque sabia da importância disso, não só para mim, mas para todos os cadeirantes. Poder quebrar barreiras nessa nova etapa, como já fazia no esporte”, afirmou ele, que é tetracampeão de paracanoagem.

Segundo o apresentador, a 6ª temporada do reality contará apenas com anônimos, como aconteceu em outras edições. Vale lembrar que no ano passo, o “No Limite” reuniu ex-participantes do “Big Brother Brasil” e não foi muito bem na audiência.

LEIA TAMBÉM: Renato Góes e Marcos Palmeira já dividiram personagem antes do remake de ‘Pantanal’