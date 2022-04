Com Natalie Portman como heroína, ‘Thor: Amor e Trovão’ ganha primeiro trailer

Natalie Portman regresa en Thor: Love and Thunder. (Marvel Entertainment.)

Após muita expectativa dos fãs e faltando pouco mais de dois meses para a estreia, finalmente o filme “Thor: Amor e Trovão” ganha seu primeiro trailer.

O vídeo foi liberado nesta segunda-feira (18) pela Disney e conta com o retorno de Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson aos seus personagens, Thor, Jane Foster e Valquíria, respectivamente.

O novo filme encontra o deus do trovão em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou: uma busca pela paz interior. Porém, sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses.

Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster. No combate, ele se surpreende, que com Jane, que inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir. Surge então a Poderosa Thor.

Segundo alguns spoilers já divulgados pelo tabloide britânico Daily Mail, os fãs de Loki não contarão com a presença do personagem no filme, mas haverá uma pequena participação de outros personagens mortos em uma cena onde Thor vai para Valhalla.

Por outro lado, os Guardiões da Galáxia fazem participação no longa. Isso significa que “Thor: Amor e Trovão” conta com a presença de Senhor das Estrelas (Chris Pratt), Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista), Nebulosa (Karen Gillan) e Kraglin (Sean Gunn).

Seguindo o mesmo tom do terceiro filme do herói, o trailer é embalado pelo som de Guns N’ Roses, com “Sweet Child O’ Mine”.

O filme é dirigido por Waititi (“Thor: Ragnarok”, “Jojo Rabbit”) e produzido por Kevin Feige e Brad Winderbaum. “Thor: Amor e Trovão” tem previsão de estreia para o dia 7 de julho no Brasil.

Assista ao trailer de “Thor: Amor e Trovão”: