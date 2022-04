Com calcinha à mostra, Anitta se diverte com Isis Valverde em Coachella

Após brilhar no evento de abertura do Festival de Coachella, quando usou um look com as cores da bandeira do Brasil, Anitta voltou a atrair olhares no sábado, quando foi curtir o festival.

Anitta acabou se encontrando com a atriz Ísis Valverde, que também foi curtir os shows,e aproveitaram para tirar uma foto juntas, que a atriz fez questão de postar em seu Instagram. “My first festival”, postou.

Mas o que chamou atenção nos fãs de Anitta não foram as fotos com Ísis, mas o look apresentado pela diva no dia do show da Pabllo Vittar e também da festa “Levi’s And Tequila Don Julio Neon Carnival”, uma espécie de after party.

O figurino da cantora era composto por um boné Versace com um lenço acoplado que custa no site da marca R$ 5,6 mil e uma calça de cintura baixa que deixa sua calcinha à mostra, Thong Pant (Calça com tanga Miaou.) que custa R$ 1.400.

“Vai catar o que fazer”

No sábado, Anitta subiu ao palco em Coachella com as cores da bandeira do Brasil e disse que a bandeira e as cores do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. “Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país”, disse.

O post foi compartilhado pelo presidente Bolsonaro, que escreveu. “Concordo com Anita (sic)”, para desgosto da cantora, que fez questão de responder, antes de bloqueá-lo no Twitter. “Ai, garoto, vai catar o que fazer, vai”.

Anitta disse que bloqueou o presidente para ele não usar suas redes para ganhar repercussão. “Meti logo um block (bloqueio) pra esses adms (administradores) dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet”, disse.