Ator Silvero Pereira, de ‘Pantanal’, sofre acidente de carro no Ceará

Silvero Pereira, que está no elenco de “Pantanal”, sofreu um acidente de carro neste domingo (17) no Ceará. Em vídeo no Instagram Stories, ele acalmou os seguidores e avisou que saiu sem ferimentos.

“Meu povo, está tudo bem! Não se preocupem (os que receberam fotos de um acidente por Whatsapp). Não foi nada sério. Nenhum ferimento! Tudo joia. Já estou indo para casa. Bem tranquilinha”, declarou o ator, que interpreta o mordomo Zacquieu no remake da Globo.

O carro do do famoso teria capotado em um barranco após sobrar em uma curva na CE-166, entre os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no interior do Estado. Não há registros de feridos ou outros veículos envolvidos. As informações foram repassadas pelo Pró-Cidadania, composição que atendeu a ocorrência, ao G1.

Na trama, Silvero vive o mordomo Zacquieu, personagem que esteve no elenco original de “Pantanal”, em 1990. Com um jeito irreverente de ser, que esconde as cicatrizes de uma vida sofrida, o mordomo tem um uma vasta experiência na profissão e é contratado em um momento em que a família Novaes enfrenta dificuldades financeiras, mas ainda consegue desfrutar de bom prestígio.

Zacquieu desenvolve uma uma relação muito forte com dona Mariana e se torna uma peça importante na dinâmica da família. Contudo, não demora em se tornar um peão. Na versão original da novela, o papel ficou por conta de João Alberto Pinheiro. O personagem tinha ainda um amor não correspondido por Alcides, que foi interpretado por Ângelo Antonio, em 1990, e agora será vivido por Juliano Cazarré.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é inspirado no texto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original, exibida na TV Manchete. A novela da Globo foi gravada no Mato Grosso do Sul e no Projac, no Rio de Janeiro.

