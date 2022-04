Assessora número um revela segredos da Rainha Elizabeth II em livro

Angela Kelly começou sua carreira no Palácio de Buckingham há 28 anos como cômoda sênior da rainha e se tornou estilista pessoal, curadora, guarda-roupa e designer interna da " target=“_blank”>Rainha Elizabeth II e uma das suas confidentes mais próximas. Agora, ela anunciou que vai relançar seu livro sobre a realeza com informações atualizadas sobre a Rainha Elizabeth II.

O livro ‘The Other Side Of The Coin: The Queen’, lançado pela primeira vez em 2019 deve ser atualizado com informações sobre o confinamento da Rainha e de seu marido, o príncipe Philip, por conta da pandemia e também detalhes sobre o funeral deste último, que aconteceu em abril do ano passado.

A editora garantiu que detalhes pessoais da vida da Rainha no confinamento em meio à pandemia são mostrados no livro, incluindo quem foi encarregado de cortar e pentear seu cabelo.

Quem é a autora?

Angela Kelly é uma das assessoras mais confiáveis da Rainha e a atualização do seu livro chega bem a tempo das comemorações do Jubileu de Platina da monarca do Reino Unido, onde os britânicos devem comemorar os 70 anos de reinado de Elizabeth II.

A primeira edição do livro causou furor entre os fãs da realeza quando a assessora real contou sobre os bastidores do estilo da Rainha, incluindo como Kelly limpa as jóias inestimáveis da Coroa usando gim e água. A autora também revelou que uma das únicas vezes que a Rainha não faz sua própria maquiagem é quando ela grava seu discurso de Natal transmitido na TV aberta do Reino Unido.

O livro de Angela se tornou um best-seller no Reino Unido e já vendeu mais de 100 mil cópias e ela é o primeiro membro ainda em serviço da Casa Real a lançar um livro.

Katya Shipster, editora da HarperCollins, disse: “Ele [o livro] conta a história da bolha real, bem como os comprimentos que Angela e a Casa Real foram, para garantir a segurança de nosso monarca. Não há melhor visão do que se passa por trás da pompa e circunstância do que este livro maravilhoso”.

O livro, que será relançado no Reino Unido em 12 de maio, terá embalagem comemorativa e novas fotografias.