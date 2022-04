Arthur rebate que apenas Gustavo seria o ‘caçador de lollipopers’ no ‘BBB 22’

Arthur Aguiar pensa em novas estratégias no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

O novo paredão do “BBB 22″ colocou em discussão quem é o verdadeiro “caçador de lolipopers”. Durante uma conversa, Arthur Aguiar e Eliezer começaram a debater quem é que eliminou os participantes do quarto, que já está fechado. Antes disso, Gustavo já tinha ganhado o título.

Para Arthur, Eliezer lembra de um papo com Linn da Quebrada, em que a sister contou o que Gustavo a revelou: “Ele falou assim, que eu só comecei a ter notoriedade no programa depois que ele entrou. Que na verdade eu só comecei a ser visto no programa, como um participante, um jogador, por conta dele, porque ele entrou”. O comentário fez o ator exclamar: “Que loucura!”.

Eliezer viajou o mundo antes de entrar no "BBB 22" (Reprodução)

“Minha trajetória, de uma certa forma, só aconteceu porque ele entrou, por causa dele. Aí ele coloca mais uma vez como se a trajetória dele fosse a mais importante, e por isso que eu tive uma notoriedade, tive movimentos”, pontuou Eli, que é o último sobrevivente original do quarto lúdico do “BBB 22″.

Gustavo, do BBB 22 (Reprodução)

Em seguida, Arthur afirma que “a trajetória dele [Gustavo] foi importante”. Eliezer concorda: “Totalmente! Para todo mundo, não só para mim”.

No entanto, o ator relembra outro fato sobre o curitibano, que está no paredão: “Por isso que quando rolou aquele negócio de ‘caçador de Lollipop’, eu só relembrei ele, falei: ‘a gente fez isso junto, né?’ Vamos fazer essa conta aí”.

Arthur começa a enumerar como foi a ida ao Paredão de diversos eliminados que eram integrantes do Quarto Lollipop. O ator afirma para Eli que Gustavo concordou que ele e Arthur se uniram para eliminar do reality os participantes do Lollipop.

“Porque parece que só ele que se movimentou, só ele que jogou, só ele que botou todo mundo, só ele... e isso não é real, pô! Acho que ele é muito importante para o programa, acho que depois que ele entrou, a casa movimentou muito, ele movimentou muito o jogo e acho que tiveram algumas pessoas que ele foi em cima e conseguiu colocar e a pessoa sair”, assegura o cantor. Ele complementa: “Mas se a gente parar para pensar, foi um por querer, que foi a Eslovênia, e um sem querer, que foi o Vini”.

