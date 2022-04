Após show de Pabllo Vittar no Coachella, fãs parabenizam artista nas redes sociais

Pabllo Vittar foi um dos principais assuntos nas redes sociais ao longo do último fim de semana. O motivo? A apresentação histórica da cantora no Coachella, festival estadunidense, que recebeu uma drag queen em seu line-up pela primeira vez.

A artista levou sua “I Am Pabllo Tour” para Palm Spring no último sábado (16), com músicas em português, inglês e espanhol. Também chamou ao palco a britânica Rina Sawayama, para juntas apresentarem seu último lançamento, “Follow Me”.

“Meu nome é Pabllo Vittar, sou uma drag queen brasileira, a primeira drag queen a se apresentar no Coachella. Estamos fazendo história esta noite”, introduziu-se a cantora.

Os fãs de Pabllo comemoram o momento nas redes sociais. Pelo Twitter, seguidores da cantora subiram a hashtag #Vittarchella, que ficou como um dos principais assuntos do último domingo.

aqui ela sabe que fez história ❤️ #VITTARCHELLA pic.twitter.com/k1SEC76TTE — Alexandre Santana (@Iexandre) April 17, 2022

A Pabllo Vittar terminou o show do Coachella ovacionada e levando o público ao delírio e super emocionada 🥺. Parabéns @pabllovittar não existe fronteiras para o seu talento e carisma. Te amo ❤️ 🔥 #VITTARCHELLA #Coachella pic.twitter.com/bOsUlNfccy — tur  (@tur_monteiro) April 17, 2022

a nostalgia que K.O. traz de quando a pabllo estourou no brasil todo mundo ficando obcecado em conhecer a drag e ontem ela cantou K.O. no maior festival do mundoooo, é brasil caralho! #VITTARCHELLA pic.twitter.com/Dt9xhbAYwj — mari. (@fIickerfilms) April 17, 2022

Lembro que em 2018 mandaram a Pabllo sair do Brasil, não é que a bicha saiu mesmo e ganhou o mundo, caralho eu tô com muito orgulho dessa drag, do nordeste para o mundo porra #VITTARCHELLA pic.twitter.com/TgnvXM4Xyc — MADE IN RECIFE 🦈 (@_geanlluca) April 17, 2022

A imprensa estadunidense também fez elogios à apresentação de Pabllo Vittar. “Cheia de energia, digna do palco principal […] é um mistério o porquê a artista brasileira ainda não se tornou uma estrela pop internacional”, pontou a Rolling Stone.

Como assistir aos shows de Anitta e Pabllo Vittar no Coachella

Embora aconteça nos Estados Unidos, o Coachella Festival é bem conhecido pelo público brasileiro que acompanha o cenário pop internacional. Este ano, o festival traz duas brasileiras no line-up, pela primeira vez: Anitta e Pabllo Vittar.

No segundo final de semana do festival, a carioca se apresenta na próxima sexta-feira, dia 22 de abril. Já a drag queen maranhense sobe ao palco no sábado, dia 23 de abril.

E vai ser possível “dar suporte” às artistas mesmo estando aqui no Brasil: os shows serão transmitidos via YouTube, no canal oficial do Coachella, a partir das 20h (horário de Brasília).

Contudo, para quem estará presencialmente, as apresentações começam às 16h daqui e vão até por volta das 4h da manhã. Os horários para este fim de semana ainda serão divulgados pela organização do festival.

