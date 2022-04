Ana Maria Braga não revela o nome do novo louro do ‘Mais Você’

O nome do novo louro do “Mais Você”, não foi revelado por Ana Maria Braga, que avisou ao público que a votação segue aberta e, nesta terça-feira (19), ela vai divulgar. O público pode votar em três opções: Mané, Júnior ou Lourito.

Na semana passada, a famosa tinha prometido revelar nesta segunda-feira (18), mas com o andamento do café da manhã com o eliminado do “BBB 22″, a promessa não foi cumprida. Sem um nome definido, Ana começou a chamar o novo mascote do programa de lourinho.

Filho de Louro José conversa com Ana Maria no "Mais Você" (Mauricio Fidalgo/Divulgação/Globo)

Na última quinta (14), a apresentadora havia lançado um pedido aos telespectadores: que a ajudassem a batizar a “ave”. Foram dadas três opções dentre as mais citadas na internet desde o surgimento do novo fantoche: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito.

Após o resultado da votação, que esteve aberta na internet, o Lourinho deve, finalmente, ocupar a bancada que pertencia a seu pai, o Louro José.

Resultado do DNA

Ainda na quinta-feira passada, os “testes de DNA” dos dois “papagaios” que se diziam filhos do Louro José foram divulgados ao vivo. A apresentadora abriu os envelopes e anunciou: Lourinho é mesmo seu neto.

A revelação foi cercada de suspensa, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apelidado de Louro Mano, por conta de seu moicano e tatuagem, ele parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Ana Maria Braga revela resultado de teste de DNA de louros TV Globo (Reprodução)

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.

Louro Mano na área

O Louro Mano apareceu na portaria da Rede Globo na última terça-feira (12), alegando também ser neto de Ana Maria. Na ocasião, Lourinho, que já está no estúdio, levou um susto: “Que história é essa, Ana Maria? Esse papagaio é fajuto, esse é o genérico”, reclamou.

A comandante do matinal disse que, até ter provas concretas, não poderia desmerecer nem um, nem outro. “O seu ‘pai’ viajou comigo pelo Brasil inteiro e para vários países. Eu sei lá se ele voou para algum lugar. Como eu posso garantir? Só posso confirmar depois que conferir o resultado do DNA. Vamos aguardar”, decretou.

