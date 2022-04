Jojo Todynho promete aos fãs álbum com samba e música de Tim Maia

Jojo Todynho não anda com muito tempo para descansar, além de participar do trabalho de outras artistas e da “Dança dos Famosos”, a funkeira está em estúdio preparando um novo projeto musical.

Em breve, a famosa, que ficou conhecida em todo o país com o hit “Que Tiro Foi Esse”, vai lançar o álbum “Jojo Como Você Nunca Viu”, que será composto de samba, ritmo que ela adora.

A novidade foi contada durante o Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo. Ao lado da cantora Ludmilla, Jojo revelou que vem novidades por aí e que quer demonstrar o que não pode mostrar com o funk.

A funkeira Jojo Todynho foi esbanjou alegria na Marques de Sapucaí (Reprodução)

“Regravei uma música do Tim Maia e o nome do meu CD vai ser ‘Jojo Como Você Nunca Viu’, que é mostrando um pouquinho da minha voz e do meu timbre, porque no funk não dá para mostrar muito”, declarou a cantora.

Jojo dança hit

Nesta segunda-feira (11), a funkeira Jojo Todynho mostrou que a dança tomou conta dos seus dias e aproveitou os minutos de folga para mostrar aos seguidores que já aprendeu um novo passo.

No vídeo, Jojo mostra todo seu gingado. Com um look fitness branco, a funkeira dançou o hit do grupo Os Hawaianos, que está dominando as redes sociais. Na legenda ela colocou: “Nova integrante do bonde @hawaianosonline”.

Jojo Todynho com o look da "Dança dos Famosos" (Reprodução/Instagram)

Nos comentários, os internautas aprovaram o registro da famosa. “Muito bom”, disseram. “Não tem pra ninguém”, elogiaram outros.

Já nos stories, a famosa apareceu nos ensaios do quadro do “Domingão com Huck” e surpreendeu o professor de dança Rolon Ho, que afirmou que “ela pegou a coreografia em duas horas”. No vídeo, a famosa aparece ao fundo descansando dos ensaios.

