Esse peão da segunda fase de ‘Pantanal’ terá fetiche por pés

A segunda fase do remake de “Pantanal” começou e chegando ao século 21, a trama apresentará novos personagens e enredos mais atuais.

Entre os novos nomes está o peão Levi, que é interpretado por Leandro Lima. Em uma entrevista à revista GQ, o ator contou alguns segredos do personagem, que vai ter fetiche por pés.

“Tô descobrindo coisas do personagem todos os dias. Anteontem, por exemplo, a gente estava gravando e descobri que o Levi gosta, tem um fetiche por pé. Foi muito engraçado”, contou o ator durante a entrevista.

Levi será um peão da fazenda de Tenório, interpretado por Murilo Benício, e em uma das cenas ele acaba se envolvendo romanticamente com Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira. Segundo o ator, é neste momento que o fetiche aparece para os telespectadores de “Pantanal”.

“Eu e a Isabel Teixeira estávamos gravando uma cenas mais quentes, de sedução, e a gente começou a experimentar. Fizemos três cenas de sexo e todas começaram pelo pé. O estúdio inteiro riu quando viu aquele cara (Levi) bruto, todo ignorante, sendo carinhoso com ela”, revelou o famoso.

Audiência da novela

O remake de “Pantanal” fez com que os fãs da teledramaturgia fizessem as pazes com as novelas da Globo. Desde o primeiro capítulo, a trama escrita por Bruno Luperi, a partir do texto original de Benedito Ruy Barbosa, aumentou a audiência da emissora no horário nobre.

A prova disso é que a história de Juma Marruá e Jove Leôncio, que foi ao ar originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, se consolidou com bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na segunda semana, a trama registrou 28 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 2 pontos de audiência em relação à semana de estreia.

Entenda a história do Velho de Rio de 'Pantanal' (Foto: Divulgação/Globo)

Com a chegada de “Pantanal” na Globo, o fracasso de “Um Lugar ao Sol”, a primeira novela inédita na emissora durante a pandemia da covid-19, sumiu. Vale destacar que tais pontos não são atingidos desde a primeira semana de novembro de 2021, quando a foi ao ar a última semana da reprise especial de “Império”, que obteve média de 29 pontos de audiência e 45% de participação.

