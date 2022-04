Entenda o final do filme ‘Ainda Estou Aqui’, da Netflix

Um dos filmes mais assistidos da última semana na Netflix, “Ainda Estou Aqui” apresenta uma narrativa que mistura o mundo sobrenatural e material.

O longa é protagonizado pelos atores Joey King (“A Barraca do Beijo”) e Kyle Allen (“Amor, Sublime Amor”) e conta a história de Tessa, uma adolescente que sobrevive a um acidente de carro que tirou a vida do namorado, Skyler, mas acredita que ele está tentando se reconectar com ela do além do túmulo.

ATENÇÃO: contém spoilers a partir daqui.

A comunicação entre o casal é dificultada por estarem em planos diferentes, contudo Tessa está determinada a conseguir tal feito. Doris, uma especialista em sobrenatural, adverte a garota sobre os perigos de ficar presa para sempre no “reino intermediário” - onde ela conseguiria ter contato com o namorado.

Tessa consegue se comunicar com Skyler uma última vez, ao voltar ao local do acidente e desmaiar. O espírito dela sai do corpo e encontra com o amado, que andam juntos por memórias boas. Quando ela retorna, aparece em uma cama de hospital, viva, com a sensação de que tudo não passou de um sonho.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

