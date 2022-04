Cinco filmes de superação para quem amou ‘Granizo’, da Netflix

Um dos filmes mais assistidos da Netflix na última semana, “Granizo” conta uma história de superação que emocionou boa parte dos espectadores.

No filme, Miguel Flores é um meteorologista famoso, com status de estrela de cinema. Contudo, em seu primeiro dia em um novo programa, ele erra completamente a previsão do tempo e acaba se tornando odiado por todo o país.

Para quem amou o longa argentino, o Metro World News separou cinco outros filmes de superação, para se emocionar novamente.

Intocáveis

Onde assistir: Globoplay

Famosos que estão no elenco: François Cluzet (”Não Conte a Ninguém”) e Omar Sy (”X-Men: Dias de um Futuro Esquecido”)

Sobre o que é: Para quem se emocionou com a jornada de Miguel Flores, prepare o lencinho: “Intocáveis” conta a história de um milionário tetraplégico, que contrata um homem da periferia para ser o seu acompanhante. A relação deles se desenvolve a ponto de, o que antes era profissional, cresce e vira uma amizade, mudando a vida dos dois.

Paternidade

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Kevin Hart (”Policial em Apuros”), Alfre Woodard (”Annabelle”) e Lil Rel Howery (”Corra!”)

Sobre o que é: Tal qual “Granizo”, “Paternidade” também explora a relação pai e filhos, ainda que em situações diferentes. Matt (Kevin Hart) decide criar sua filha sozinho após sua esposa morrer no parto. Mesmo em luto, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha, enfrentando dúvidas, medos, dores de cabeça e fraldas sujas.

O Lado Bom da Vida

Onde assistir: Netflix, Globoplay e Star Plus

Famosos que estão no elenco: Bradley Cooper (”Nasce uma Estrela”), Jennifer Lawrence (”Jogos Vorazes”) e Robert De Niro (”Touro Indomável”)

Sobre o que é: Nesse filme, os protagonistas já começam em decadência. Depois de uma fase difícil de sua vida, Pat está disposto a seguir em frente e reconquistar sua ex-mulher. Ele conhece Tiffany, que lhe promete ajuda na tarefa da reconquista, mas uma inesperada ligação começa a uni-los.

Central do Brasil

Onde assistir: Globoplay e Apple TV Plus

Famosos que estão no elenco: Fernanda Montenegro (”Belíssima”), Vinícius de Oliveira (”Segunda Chamada”) e Marília Pêra (”Pé na Cova”)

Sobre o que é: Brasileiro da lista, o filme conta a emocionante história de Josué, um garoto de nove anos de idade que acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Com a companhia de Dora, eles partem rumo ao interior do Nordeste, em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu.

12 Anos de Escravidão

Onde assistir: Star Plus

Famosos que estão no elenco: Chiwetel Ejiofor (”2012″), Michael Kenneth Williams (”Assassin’s Creed”) e Michael Fassbender (”X-Men: Primeira Classe”)

Sobre o que é: Uma história de injustiça ainda mais potente. O filme conta a história de Solomon Northup, em 1841, um homem negro livre que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Ele é sequestrado, acorrentado e vendido como se fosse um escravo. Ele precisa superar humilhações físicas e emocionais para reconquistar sua liberdade, após longos 12 anos.

