Cinco curiosidades sobre a animação ‘PéPequeno’, exibido na Sessão da Tarde

A TV Globo exibe, nesta segunda-feira (18), a animação “PéPequeno” na “Sessão da Tarde”. Lançado em 2018, o longa conta com as vozes originais dos atores Channing Tatum, James Corden e Zendaya.

A história segue Migo, um iéti, espécie conhecida popularmente como a criatura fictícia do Abominável Homem das Neves. Ele acredita na existência de seres humanos e quer provar a existência deles - sim, no mundo de PéPequeno, a situação é invertida.

Migo se depara com o aviador Percy em um de seus passeios. Quando chega em sua vila, ele conta o que viu, mas é desacreditado pela comunidade.

Confira cinco curiosidades sobre o filme “PéPequeno”.

Memes para fazer propaganda

O comediante estadunidense Gabriel Gundacker criou uma música para apresentar o elenco de vozes da animação, chamada “Zendaya is Meechee”. A canção viralizou no YouTube e tem mais de 1 milhão de visualizações, veja:

De onde vem os nomes?

Migo e Meechee são, na verdade, duas palavras tibetanas diferentes para “iéti”. E este é o termo nepalês para a criatura mágica que chamamos de Abominável Homem das Neves.

Channing Tatum cantando pela primeira vez

O ator foi “enrolado” pelo diretor Karey Kirkpatrick: em vez de uma única frase cantarolada, pouco a pouco ele foi convencendo Tatum a cantar o número musical de abertura do longa. Quem assiste a versão legendada, pode ver “Perfection” na voz do ator, que cantou profissionalmente pela primeira vez em sua carreira.

Idioma artificial

Para criar uma forma única de se comunicar entre os iétis, o editor Peter Ettinger criou uma linguagem baseada em vocais estridentes, que ele produziu para o filme.

Erro geográfico

A vila humana apresentada na animação não faz muito sentido. A baixa densidade populacional da cidade do filme colocaria a cidade do filme ao sul do Himalaia - o que é correto, considerando que as investidas de escalação à cordilheira sempre começam por essa região. Contudo, as placas estão sinalizadas em chinês, o que mostra que a cidade deve estar ao norte - mas quase ninguém sobre ao Himalaia por ali.

