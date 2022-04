Ator de ‘Cavaleiro da Lua’ diz que foi “difícil” aceitar papel depois de Star Wars

Não é a primeira vez que o ator Oscar Isaac assume um papel de destaque em uma produção com grandes expectativas. Antes de aceitar o papel de protagonista em ‘Cavaleiro da Lua’, o ator estrelou a trilogia de sequências de ‘Star Wars’ como o ousado piloto Poe Dameron e como o vilão titular em ‘X-Men: Apocalypse’ ,da Fox.

Depois das duas experiências seria compreensível que Isaac quisesse ficar longe de grandes séries e personagens, mas a proposta foi realmente boa para ele. A princípio, o ator estava hesitante em se juntar ao MCU e assumir o papel titular do ‘Cavaleiro da Lua’, mas a colaboração criativa que lhe foi permitida por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, era bem interessante para que ele deixasse passar.

“Eu tinha principalmente reservas. Foi uma decisão muito difícil”, disse Oscar Isaac. “Então era muito importante que, se eu fosse fazer isso, tivesse que sentir que havia algo realmente diferente, especial e único nisso. Uma das primeiras coisas foi que comecei a criar esse personagem muito estranho e diferente que era não necessariamente na página. E, de certa forma, era para me interessar, mas também para ver se Kevin e todos na Marvel estavam interessados em uma colaboração. Apresentei esse personagem a eles e Kevin disse: ‘Sim, vá para isso’, me deu luz verde com isso. Então eu realmente senti que havia uma oportunidade de fazer uma história pessoal no maior dos palcos”.

Na série da Marvel, Isaac interpreta Steven Grant e Marc Spector, duas personalidades totalmente diferentes vivendo no mesmo corpo. O ator confessa não ter conhecido o personagem antes da série: “Eu nunca tinha ouvido falar de ‘Cavaleiro da Lua’ antes, e colecionava quadrinhos quando era mais jovem. Eu tinha ouvido falar de ‘Morbius’, mas nunca tinha ouvido falar de ‘Cavaleiro da Lua’”, disse Oscar a Jared Leto.

Isaac acrescenta: “Havia muito espaço para experimentar coisas porque não havia a pressão que tínhamos para ter certeza de fazer, no entanto muitas centenas de milhões de dólares no fim de semana de abertura. Assim, poderíamos fazer isso com um ponto de vista muito diferente. Poderíamos tomar decisões muito estranhas. No momento, pelo menos - e não imagino que vá voltar atrás - parece que é onde mais risco está sendo tomado, porque pode financeiramente”.