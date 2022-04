Tiago Abravanel reúne ex-BBBs e diz que atual edição é a ‘mais flopada’

Tiago Abravanel se reúne com ex-BBBs (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

O ator e cantor Tiago Abravanel aproveitou sua apresentação com o “Bloco do Abrava” em São Paulo para reencontrar os ex-companheiros de confinamento do “Big Brother Brasil”.

Durante o show, o artista chamou ao palco Lucas Bissoli, Eslovênia Marques, Vinicius Fernandes, Laís Caldas e Larissa Tomásia. “O BBB mais flopado da história”, comentou, com todos no palco.

Flayslane Pereira, que participou da edição 2020 do BBB também estava presente, mas saiu do palco antes do momento. “A Flay saiu correndo, porque o dela bombou”, riu Tiago.

“Nossa, só tem lollipoper aqui, gente? Nós dois estamos bem. Eu e o Lucas representamos o outro quarto”, disse o artista, na sequência.

O Tiago Abravanel falando que o #BBB22 foi o mais flopado da história. Vocês concordam? pic.twitter.com/g6ECPChYJN — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 16, 2022

Vale lembrar que Tiago Abravanel desistiu do “Big Brother Brasil” no final de fevereiro, antes de passar por um paredão. A decisão tomada pelo ator fez com que ele “perdesse” o título de ex-BBB, sendo removido de todos os materiais relacionados ao programa.

Aos seus seguidores no Instagram, Tiago explicou que a desistência aconteceu após ele perceber que seu jogo poderia não estar agradando ao público, considerando que ele mantinha um bom relacionamento com os dois times da casa.

“Quando entendi que a minha saúde mental era a minha prioridade, comecei a pensar na maneira de me despedir”, explicou, dias após deixar o programa.

Paredão

Na casa, a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão ainda não acabou. Neste domingo (17), um novo participante deve ser eliminado do jogo.

Atualmente, estão no paredão Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer Neto e Jessilane Alves. As enquetes de sites como UOL e Folha de S. Paulo apontam para uma indecisão do público.

Embora Jessi esteja à frente para ser eliminada, as enquetes apontaram uma indecisão entre ela, Douglas e Arthur - tido como o favorito da edição para levar o prêmio.

