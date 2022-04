‘This is Us’ chega a 100 episódios; relembre os mais celebrados pelos fãs

Cartaz promocional de 'This is Us' (Foto: Divulgação)

Após seis anos levando os fãs às lágrimas, “This is Us” chega ao fim este ano, com seis temporadas. Coincidentemente, é na fase final que a série também celebra a marca de 100 episódios.

“This is Us” conta a história da família Pearson, cuja matriarca é Rebecca (Mandy Moore). Ela se desenrola em três momentos: durante a infância, a juventude e a vida adulta dos três filhos de Rebecca e Jack (Milo Ventimiglia), seguindo os passos de cada um deles por mais de 40 anos.

O centésimo episódio da série foi “Katoby”, o 12º episódio da atual sexta temporada. Com toda essa quantidade de episódios, haja lencinhos! O Star Plus, que exibe a produção no Brasil, elencou os 10 episódios mais celebrados pelos fãs - seguindo a ordem cronológica da série.

“Piloto”

1ª temporada, episódio 1

O primeiro episódio de “This is Us” já é um prenúncio de todas as lágrimas que virão ao longo desses 100 episódios. Ele começa com o nascimento dos trigêmeos de Jack e Rebecca, quando o espectador acompanha as complicações que ela enfrenta durante o parto. No momento presente Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) fazem um balanço de suas vidas.

“Memphis”

1ª temporada, episódio 16

O episódio faz uma ode à vida de William Hill (Ron Cephas Jones) e suas raízes. Ele também explora a conexão entre Randall e seu pai biológico.

“Domingo de Super Bowl”

2ª temporada, episódio 14

É neste momento que o espectador finalmente entende o motivo de Jack não aparecer nos episódios narrados no presente. Ele acontece majoritariamente no passado, com muitas consequências para cada um dos irmãos Pearson.

“Vietnã”

3ª temporada, episódio 4

Os Pearsons descobrem que Nicky (Griffin Dunne), o irmão mais novo de Jack, está vivo. Até então, eles achavam que o tio havia morrido na Guerra do Vietnã. Kevin vai ao país do Sudeste Asiático para refazer a trajetória de seu pai, em busca de pistas.

“Nossa Pequena Garota da Ilha”

3ª temporada, episódio 13

Este episódio é focado em Beth (Susan Kelechi Watson), contando sua história desde a juventude, quando aspirava tornar-se uma bailarina. Sua mãe, interpretada por Phylicia Rashad também ganha destaque.

“Estranhos”

4ª temporada, episódio 1

Novos personagens chegam a série: Malik (Asante Blackk), um jovem tentando dar uma vida melhor para sua família; Jack Damon (Blake Stadnik), o filho de Kate e Toby quando adulto; e Cassidy (Jennifer Morrison), uma veterana de guerra que lida com questões de saúde mental.

“A Cabana”

4ª temporada, episódio 14

Aqui, é explorado um relacionamento abusivo que Kate teve. No momento presente, os irmãos encontram a cápsula do tempo que Rebecca e Jack haviam enterrado anos antes e refletem sobre as diversas maneiras como sua infância e o relacionamento de seus pais os tornaram nos adultos que são hoje.

“Mãe Biológica”

5ª temporada, episódio 6

Dessa vez, a série explora a história de Laurel (Jennifer C Holmes), a mulher que teve um relacionamento com William Hill. No presente, Randall e Beth viajam para Nova Orleans para conhecer um membro da família.

“Os Adirondacks”

5ª temporada, episódio 16

Episódio final da penúltima temporada, vemos os conflitos tomarem um ponto sem volta nos casais Kevin e Madison e Kate e Toby (Chris Sullivan). É nele também que Kevin assume o projeto de construção da casa de Jack. No futuro, vemos o destino de vários integrantes da família.

“Não Me Deixe Mantê-lo”

6ª temporada, episódio 4

O episódio dedicado ao personagem Jack Pearson oferece algumas explicações sobre as decisões que ele tomou durante a série e reúne momentos de sua trajetória emocionante. Jack deve lidar com o luto do falecimento da sua mãe, Marilyn, por conta de um aneurisma e aceitar o fato que a relação entre eles não poderá ser curada ou ter um crescimento.

