‘The Crown’ pode gerar um spin-off e isso é tudo o que sabemos até agora

Se você é fã de ‘The Crown’ e já está sofrendo antecipadamente com o término da série, que deve chegar até a sua sexta temporada, nós temos uma boa notícia. De acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, a Netflix estaria negociando um spin-off da série com planos “bem avançados”.

Uma fonte disse ao jornal: “Isso é um pouco como ‘Star Wars’, onde a oportunidade é estender a franquia mergulhando na história. Vai começar com a morte da rainha Victoria e vai até mais ou menos onde ‘The Crown’ começou, que foi com o casamento da rainha em 1947″.

De acordo com essas informações, a nova série, que supostamente estaria sendo discutida pelos executivos da Netflix, poderia cobrir a gripe espanhola, quatro soberanos britânicos em 50 anos, os 14 primeiros-ministros britânicos, o naufrágio do Titanic e as mulheres conquistando o direito de voto.

“A Netflix está realmente interessada em fazer mais de ‘The Crown’ e Peter Morgan está animado com as possibilidades da época. No momento, Peter cobre cerca de dez anos por série, então, nessa base, haverá cinco novas séries de ‘The Crown’”, finalizou a fonte.

Quando estreia a próxima temporada de ‘The Crown’?

A 5a temporada chega à plataforma da Netflix em 5 de novembro e, tudo indica que a 6a temporada deve estrear em 2023.

A próxima temporada de ‘The Crown’ contará os acontecimentos da Família Real britânica da década de 1990, se concentrando na conflituosa relação entre a princesa Diana e o príncipe Charles, que culminou na separação dos dois. Ainda não se sabe se eles mostrarão o acidente de carro que matou Lady Di.

Também se sabe que a série mostrará o incêndio na residência de fim de semana da Rainha, o Castelo de Windsor.

Nessa nova temporada, novos atores se integram aos papéis de membros da realeza. Imelda Staunton, substitui Olivia Colman como a Rainha Elizabeth II; Dominic West, interpretará o príncipe Charles; Elizabeth Debicki, está interpretando a princesa Diana; Jonathan Pryce será o próximo príncipe Philip e Jonny Lee Miller interpretará o primeiro-ministro britânico John Major.

Na hora da escolha do elenco, Elizabeth Debicki admitiu que interpretar a princesa do povo era um “papel dos sonhos”. Ela acrescentou: “Ela é um ser humano tão notável e ela realmente ainda vive no coração de tantas pessoas. Estou sobrecarregada, aterrorizada e animada”, disse a atriz.