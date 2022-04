Museu da Inclusão de SP lança 1ª exposição virtual com acessibilidade para todos

O Museu da Inclusão, ligado à Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, lançou nesta semana sua primeira exposição virtual com acessibilidade para todas as deficiências.

A mostra “Pessoa com Deficiência: Lutas, Direitos e Conquistas”, que também se desdobrará em duas exposições, física e itinerante, é organizada em cinco módulos: “Direitos para Quem?”, “Direitos e suas Trajetórias”, “Direito a ter Direitos”, “Direito à Memória” e “Futuro dos Direitos”.

O tema central aborda como a noção de direitos humanos compreende o entendimento de que todas as pessoas possuem direitos fundamentais que devem assegurar a dignidade, a liberdade e a equidade.

Para a exposição, o museu contou com uma equipe especializada para a produção da plataforma e do conteúdo acessível. Assim como o portal do Museu da Inclusão, a exposição virtual foi pensada, desde o princípio, para receber toda a diversidade de pessoas, sejam elas com ou sem deficiência.

A plataforma contém diversos recursos de acessibilidade, como avatar e intérprete de Libras, locução, audiodescrição, design acessível, ferramentas de contraste e adequação de fonte, descrição de imagem, entre outros, permitindo que a navegação seja feita com facilidade e autonomia.

Todos os textos contam com narração de voz humana, que beneficia, além de pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, neurodiversidades, idosas, com baixa alfabetização ou iniciantes em tecnologia.

Vale destacar que as traduções foram feitas por intérpretes com deficiência auditiva e física.

Para conferir a exposição, clique aqui.

O Museu da Inclusão

Fundado em 3 de dezembro de 2009, o Museu da Inclusão, antes Memorial da Inclusão, preserva, pesquisa e comunica a luta por direitos do movimento social das pessoas com deficiência.

Está localizado na cidade de São Paulo, no antigo prédio do Parlamento Latino-Americano, arquitetado por Oscar Niermeyer, em 1991, dentro do Complexo do Memorial da América Latina.