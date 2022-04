Sessão de Sábado: ‘Mudança de Hábito’ quase foi protagonizado por outra atriz

O filme “Mudança de Hábito” se tornou um clássico entre o público brasileiro. Lançado em 1992, a comédia das freiras foi um sucesso de bilheteria na época e é sempre lembrado na televisão.

Neste sábado (16), a Sessão de Sábado da TV Globo exibe o longa. Com seus cantos inconfundíveis e seu elenco cheio de atrizes renomadas, é difícil imaginar o filme de outra forma.

Mas Whoopi Goldberg quase não foi a protagonista de “Mudança de Hábito”. Originalmente, o papel de Deloris Van Cartier/Irmã Mary Clarence tinha sido escrito para outra atriz.

A comediante Bette Midler era a escolha do roteirista Paul Rudnick para a personagem. A decisão era tão certeira que ele chegou até mesmo a pedir que a atriz fizesse laboratório em um convento de verdade.

Bette então foi passar alguns dias na Abadia Regina Laudis, em Bethlehem, nos Estados Unidos. Lá, ela ficou sob supervisão da Madre Dolores Hart, que na juventude havia sido atriz, cantora e dançarina em filmes de Hollywood.

Segundo o IMDb, essa parceria fez com que Madre Hart se tornasse a única freira que é membro votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que elege os indicados e vencedores do Oscar - o maior prêmio da indústria cinematográfica estadunidense.

Bette Midler é conhecida por seu papel em “Abracadabra”, lançado em 1993. Embora não haja confirmação, uma possibilidade que pode explicar a saída da atriz do projeto de “Mudança de Hábito” seria justamente o conflito de agendas de gravações.

Com a saída de Bette Midler, Whoopi Goldberg acabou assumindo o papel da protagonista do filme. Ela conquistou quatro indicações e outras três vitórias em premiações, incluindo o People’s Choice Awards.

A troca de atriz não foi a única mudança no filme. Aconteceram intervenções no roteiro e tudo isso fez com que Paul Rudnick se recusasse a continuar assinando o roteiro. Ele passou a utilizar o pseudônimo Joseph Howard, nome que aparece nos créditos do filme.

Leia também: Documentário de Bárbara Paz que venceu Festival de Veneza estreia no Globoplay