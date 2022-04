Cinco séries para quem gostou de ‘For Life - Lutando por Justiça’

'For Life' (Foto: Divulgação)

A série “For Life - Lutando por Justiça” teve sua segunda temporada liberada na Netflix recentemente, tendo se tornado uma das mais assistidas da última semana na plataforma.

“For Life” reconta a história real de Isaac Wright Jr., que na série leva o nome de Aaron Wallace, homem preso injustamente em 1991. Para alcançar a liberdade, ele torna-se advogado, litigando casos para outros detentos enquanto luta para invalidar sua própria sentença de prisão perpétua por um crime que não cometeu.

O Metro World News reuniu outras cinco séries com temáticas parecidas, de luta por justiça. Confira.

Olhos que Condenam

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Asante Blackk (”This is Us”) e Caleel Harris (”Pense como Eles”)

Sobre o que é: Tal qual “For Life - Lutando por Justiça”, aqui a trama se desenrola através de uma prisão injusta. Dessa vez, cinco jovens negros do Harlem são injustamente acusados de estuprarem uma mulher no Central Park, em Nova York. Eles são inocentados anos depois, em 2014, após evidências de DNA comprovarem que o grupo não estava conectado ao crime.

Quem Matou Sara?

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Manolo Cardona (”Narcos”), Ginés García Millán (”Herederos”) e Carolina Miranda (”Dani Who?”)

Sobre o que é: Outra série sobre prisão injusta: determinado a se vingar e provar que foi falsamente incriminado pelo assassinato da irmã, Álex está prestes a descobrir muito mais do que o verdadeiro culpado pelo crime. Atualmente na segunda temporada, a série já tem terceira temporada garantida.

Em Nome da Justiça

Onde assistir: AXN

Famosos que estão no elenco: Luiz Bacci (”Cidade Alerta”) e Ilana Casoy (”Bom Dia, Verônica”)

Sobre o que é: Esta não é uma série de ficção, mas sim um programa do AXN, canal por assinatura. Cada episódio analisa casos que chocaram o Brasil, em detalhes, além de explorar as decisões judiciais que até hoje geram polêmica. Luiz Bacci e Ilana Casoy, roteirista da série “Bom Dia, Verônica”, apresentam a atração.

Prison Break: Em Busca da Verdade

Onde assistir: Globoplay e Star Plus

Famosos que estão no elenco: Wentworth Miller (”Legends of Tomorrow”) e Dominic Purcell (”Blade: Trinity”)

Sobre o que é: Com cinco temporadas, “Prison Break: Em Busca da Verdade” começa com Michael Scofield tentando ajudar seu irmão, Lincoln Burrows, que foi condenado por um crime que não cometeu e colocado no corredor da morte. Michael rende um banco para conseguir ser encarcerado junto ao irmão na penitenciária e coloca em ação uma série de planos elaborados para permitir a fuga de Lincoln e provar sua inocência.

O Inocente

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Mario Casas (”Paixão Sem Limites”), Xavi Sáez (”Dor e Glória”) e Santi Pons (”Estoy Vivo”)

Sobre o que é: Esta minissérie espanhola segue um homem em uma espiral de intrigas e assassinato, após uma morte acidental. Ele encontra o amor e recupera a liberdade, mas um telefonema traz de volta o seu passado.

