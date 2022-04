Camila Morgado estrela ‘Sentença’, nova série brasileira do Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video estreia, nesta sexta-feira (15), uma nova série brasileira em seu catálogo: “Sentença”, estrelada pela atriz Camila Morgado.

A história segue Heloísa, uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, independentemente do crime. Ela assume a defesa de uma suposta assassina, em um caso que chocou o país.

É quando Heloísa se vê em meio a uma situação que envolve o líder da maior facção criminosa do Brasil e pessoas misteriosas que o querem morto. Ela precisa ainda lidar com um trauma de infância enterrado em sua memória, que pode revelar um doloroso segredo familiar.

“Sentença” tem seis episódios de 45 minutos cada. É dirigida por Anahí Berneri (”Un Año Sin Amor”) e Marina Meliande (”Anjo Loiro com Sangue no Cabelo”).

Assista ao trailer:

Estreias do Amazon Prime Video em abril

Para o mês de abril, o Amazon Prime Video incluiu mais de 100 produções em seu catálogo, entre produções originais e licenciadas.

Dentre as produções originais, destaque para a série “Um Lobo Como Eu”, que segue Gary (Josh Gad), um homem que perdeu a esposa e precisa criar e sustentar a filha sozinho. Depois de um acidente, ele conhece uma mulher chamada Maria e descobre um segredo que pode colocar tudo em risco.

Dois filmes também se sobressaem. O primeiro é “All The Old Knives”, com Chris Pine (”Mulher-Maravilha”), Thandiwe Newton (”Westworld”) e Laurence Fishburne (”Matrix”), sobre agentes da CIA.

Já o segundo é “Meia-Noite no Switchgrass”, sobre dois agentes do FBI que se encontram com um policial da Flórida e descobrem que suas investigações estão interligadas pelos mesmos crimes.

Entre as produções licenciadas, vale destacar “Cinquenta Tons de Cinza”, “Animais Noturnos”, “A Escolha Perfeita 2″, “O Quarto de Jack”, “Capitão Fantástico” e todos os filmes da franquia “007″.

