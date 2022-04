Bruna Linzmeyer diz que Madeleine da nova fase de ‘Pantanal’ está muito parecida

Bruna Linzmeyer se despediu de “Pantanal” e de sua personagem Madeleine, que nesta segunda fase será interpretada por Karine Teles. Antes de passar o bastão, a atriz revelou alguns segredos sobre os bastidores da novela.

Em entrevista ao podcast “Novela das 9″, a famosa contou que ficou feliz com a chegada da atriz ao elenco do remake: “Fui uma das pessoas que falou, quando estavam procurando alguém para ser a segunda Madeleine: ‘Gente, e a Karina Teles?’. Admiro demais o trabalho dela e existem semelhanças fisicamente interessantes entre a gente”.

Renato Góes e Atriz Bruna Linzmeyer em " Pantanal" (Divulgação/Globo)

Por causa da pandemia da covid-19, a criação de Madeleine precisou ser feita a distância, já que os ensaios presenciais estavam sendo realizados apenas com os atores essenciais para o andamento de uma determinada cena.

“Ela foi para ilha de edição para assistir o que eu tinha feito para poder acompanhar o caminho que eu tinha feito. E nesse dia que eu estava caracterizada de Madeleine, ela estava começando, e também caracterizada com cabelo, bronzeamento artificial e falei: ‘Olha essa Madeleine!!!’”.

Bruna Linzmeyer e Karine Teles vivem Madeleine em 'Pantanal' (Foto: Reprodução)

Já sobre a caracterização, Bruna Linzmeyer garante que o público vai acompanhar a mesma Madeleine da primeira fase: “Estava muito parecida, fez muito sentido, fiquei muito nervosa. E estou muito curiosa para ver o trabalho dela. Nunca vivi isso de fazer apenas uma parte de uma personagem e entregar”, confessou a famosa.

Ao se despedir de Madeleine, Bruna falou das semelhanças que tem com a personagem do remake da novela: “Cresci no interior, no meio do mato, com cachoeira… E senti muita vontade de ir para a cidade grande. Não é só a natureza, você tem que lidar com as pessoas daquele lugar, com a lógica daquele lugar”.

Madeleine (Karine Teles) e Gustavo (Caco Ciocler) na segunda fase de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Bruna também falou dos perrengues que passou nos bastidores das gravações de “Pantanal”: “Os deslocamentos eram muitos grandes de uma fazenda para outra, duas horas e meia para ir de manhã e depois para voltar. Se não quisesse fazer isso, você poderia pegar um avião teco-teco e ficar balançando. Dá um frio na barriga e, pra mim, o avião foi o maior perrengue”.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na história desenvolvida por Benedito Ruy Barbosa, em 1990.

