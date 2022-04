‘Bridgerton’: A verdade sobre os bailes de debutantes da Rainha Charlotte

Os bailes estonteantes, as casas decoradas, os trajes mais que exuberantes fazem de ‘Bridgerton’ uma produção que nos leva ao mundo que girava em torno das temporadas sociais de Londres, onde a tradição era que as moças “saíssem do armário” e fossem apresentadas à corte real.

Desde o século XVIII até 1958 aconteciam os chamados “bailes de debutantes” foi 1958. No ano anterior, foi anunciado que o ano seguinte seria a última temporada de apresentações e o palácio foi inundado com milhares de pedidos de mães, tias e avós ansiosas querendo presentear suas filhas elegíveis.

Mas por qual motivo os bailes de apresentação acabaram? Bem, a resposta a essa pergunta tem muitas versões.

Uma delas é que, devastada por duas guerras, a alta sociedade britânica havia mudado na primeira metade do século 20 e as apresentações de debutantes passaram a ter muito mais filhas de diplomatas, banqueiros e advogados em suas fileiras do que filhas de duques, condes e barões, realmente pertencentes à corte. Os bailes teriam sido um tanto quanto condenados pelo duque de Edimburgo e pela princesa Margaret.

A mais provável explicação para o desaparecimento das apresentações de debutantes é o fato de que a monarquia reconheceu que a sociedade estava avançando. O reinado da rainha Elizabeth trouxe a modernidade em uma Grã-Bretanha que havia passado por grandes mudanças nos anos após a Segunda Guerra Mundial.

Junte-se a isso, os Swinging Sixties, a segunda onda do feminismo e a revolução sexual que mudaram a vida britânica para sempre. Nessa época, surgiram oportunidades diferentes para as meninas que seriam debutantes, como nas universidades, muitas delas começaram a trabalhar, incluindo muitas das debutantes dos anos anteriores.

As apresentações ainda continuaram a acontecer por mais alguns anos, com as famílias organizando os bailes e festas para exibir suas filhas para a sociedade. No entanto, no final da década de 1960 e no início da década de 1970, a praticamente não havia mais essa prática na Inglaterra.