Anitta é elogiada por imprensa internacional após show no Coachella

Anitta chamou a atenção da imprensa internacional após sua performance no palco do Coachella, nesta sexta-feira (15). Ela e Pabllo Vittar são as primeiras brasileiras a participarem do festival californiano.

A apresentação, realizada no fim de tarde, chamou a atenção da imprensa internacional. “As cores vivas, os cenários elaborados e a coreografia fantástica foram o centro das atenções durante a apresentação”, noticiou a Vulture.

A revista Variety destacou a quantidade de gêneros musicais que Anitta performou. “Musicalmente, o set de 45 minutos apresentou uma mistura incompreensível de gêneros, enfatizando a música brasileira e latina que a levou ao estrelato, mas acrescentando pop. (...) O conjunto era igualmente diversificado e visualmente ao nível da arena. Ela abriu com um cenário inspirado nas favelas brasileiras em que foi criada, com uma mesa de sinuca – e Snoop aparecendo, fumando um baseado”.

Já os repórteres do Los Angeles Times acharam injusto ter que se dividir entre o show da brasileira e do duo City Girls, que acontecia no mesmo horário. “Ter que escolher entre os setlists de Anitta e City Girls pareceu uma afronta para garotas de qualquer lugar. (...) Anitta, a maior banda brasileira do mundo atualmente, trouxe um gostinho do Rio para o palco do Coachella”, informaram.

“Como sempre, sua essência, raízes e cultura brasileira estiveram à frente e no centro do seu setlist de 45 minutos. (...) Vestindo uma roupa de duas peças, com recortes em amarelo, verde e azul (as cores da bandeira brasileira), ela trabalhou no palco, exibindo coreografias invejosas que incluíam elementos de samba, funk e capoeira”, destacou a Billboard.

“Não parece que algo possa impedi-la de ir aonde quer que ela queira no mundo pop. Ficou perfeitamente claro que Anitta não veio para brincar. Ela veio para detonar”, decretou o The Press-Enterprise.

Palco da primeira parte do show de Anitta no Coachella (Foto: Reprodução/YouTube)

O show

Anitta chegou ao palco na garupa de uma moto - fazendo referência ao clipe “Vai Malandra” - e foi introduzida ao público por Snoop Dogg, com a música “Onda Diferente”, que também conta com os vocais de Ludmilla.

Além do rapper, Anitta ainda levou ao palco Saweetie, com quem cantou “Faking Love”, e Diplo, que dividiu o palco com a estrela brasileira ao longo de toda a terceira parte do show, focada em funk e eletrônica - como “Movimento da Sanfoninha” e “Bola Rebola”.

Cardi B e J Balvin apareceram em vídeo, para participações nas músicas “Me Gusta” e “Downtown”, respectivamente. A carioca ainda entoou “Garota de Ipanema”, em um mash-up com “Girl From Rio”.

