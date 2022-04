Velho do Rio faz mais uma vítima em ‘Pantanal’; confira a história

Lúcio (Erom Cordeiro) está com os dias contados em “Pantanal”. Após matar Maria Marruá (Juliana Paes), o personagem vai encontrar o Velho do Rio (Osmar Prado) e a surpresa não será nada amigável.

Nos próximos capítulos do remake de Bruno Luperi, o guardião da natureza faz com que o jagunço pague pelo crime com a própria vida.

Tudo acontece quando Lúcio decide ir embora do Pantanal e fica à espera de Muda (Bella Campos), com quem combinou de fugir. Mas, ela acaba decidindo ficar na região e morar com Juma (Alanis Guillen) e quem dá as caras é o Velho do Rio.

Ao se deparar com o guardião da região, Lúcio questiona: “Quem é ocê? Que que ocê qué, diacho?!”, mas o Velho do Rio não responde nada, apenas esboça um sorriso.

Em "Pantanal", Lúcio será morto pela sucuri gigante (Reprodução/Globo)

Quando Lúcio se vira para apanhar uma faca ele não está mais lá e o capanga de Muda fica alarmado: “Que isso, homem?! Você está ficando maluco? Agora deu pra vê assombração?”.

Quando ele guarda a faca, de repente, uma sucuri que estava aos seus pés lhe dá um bote. E, assim que crava as presas em Lúcio, começa a se enrolar ao seu redor. Lúcio se debate, mas não há o que fazer.

Audiência

O remake de “Pantanal” fez com que os fãs da teledramaturgia fizessem as pazes com as novelas da Globo. Desde o primeiro capítulo, a trama escrita por Bruno Luperi, a partir do texto original de Benedito Ruy Barbosa, aumentou a audiência da emissora no horário nobre.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se encontram após 20 anos (Divulgação/Globo)

A história de Juma Marruá e Jove Leôncio, que foi ao ar originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, se consolidou com bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na segunda semana, a trama registrou 28 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 2 pontos de audiência em relação à semana de estreia.

Tais pontos não são atingidos desde a primeira semana de novembro de 2021, quando a foi ao ar a última semana da reprise especial de “Império”, que obteve média de 29 pontos de audiência e 45% de participação.

