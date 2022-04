Sessão da Tarde: ‘Hop: Rebelde Sem Páscoa’ tem quase 100 comerciais

O que é isso? Um filme? Ou um merchan? “Hop: Rebelde Sem Páscoa” está entre os filmes com o maior número de propagandas associadas - com boas chances de estar no topo dessa lista, inclusive.

O longa foi o escolhido pela TV Globo para a “Sessão da Tarde” desta Sexta-Feira Santa (15). Ele mistura animação com live-action, tal qual “Garfield” e “Alvin e os Esquilos”.

O filme conta a história de Junior, um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música. Contudo, seu pai tem outros planos: que ele continue a tradição de tornar-se o Coelho da Páscoa, seguida há quatro mil anos.

Junior segue para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro. Ao chegar ele é quase atropelado por Fred, um jovem que tem sido pressionado pela família para que enfim consiga um emprego. Eles se tornam amigos, com Fred ajudando Junior a conseguir espaço no cenário musical.

Cena de 'Hop: Rebelde Sem Páscoa' (Foto: Divulgação)

Todo o sonho de Junior é embalado por dezenas de merchandisings: a Universal Pictures reuniu um total de 92 parceiros comerciais para o longa, segundo o The Hollywood Reporter.

Dentre as marcas estão selos conhecidos mundialmente, como Walmart, Burger King, Comcast, Hallmark, Hershey Company e Kodak. O estúdio também firmou parceria com empresas estrangeiras, como El Corte Ingles na Espanha e Jay Jay na África do Sul.

No total, a Universal conseguiu arrecadar mais de 75 milhões de dólares mundo a fora com publicidade de parceiros e licenciados. Cerca de 19 milhões deste total foi feito com comerciais de televisão nos Estados Unidos.

Valeu a pena? Bem, embora tenha recebido diversas críticas negativas, o filme teve mais de 184 milhões de faturamento, em todo o mundo.

