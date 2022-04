Saiba o que motivou a cirurgia de emergência de Márcio Garcia

O apresentador Márcio Garcia precisou passar por uma cirurgia de emergência na última quinta-feira (14). Ele sofreu um acidente durante um treino na academia.

O famoso esclareceu em suas redes sociais que sofreu uma ruptura no tendão da mão e, por isso, precisou de intervenção cirúrgica. Segundo ele, não foi “nada grave” e o procedimento foi um sucesso.

“Nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão, que eu tive durante um treino. A cirurgia foi um sucesso. Só resolvi gravar esse vídeo antes que saia na imprensa que eu fui internado em estado grave”, disse em um vídeo gravado da cama do Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro.

O apresentador mostrou ainda que estava acompanhado da esposa, Andréa Rosa, com quem está casado desde 2003.

Assista:

Horas depois, Márcio Garcia compartilhou um outro vídeo em que aparece deixando o hospital de cadeira de rodas. Simpática, ele se despede da equipe médica e brinca com a enfermeira que o acompanha.

No vídeo, o apresentador mostrou ainda o braço protegido por uma tala.

Veja:

E por falar em cirurgia...

Um caso inusitado envolvendo procedimentos cirúrgicos ganhou os holofotes da internet há alguns dias. Isso porque uma modelo australiana do OnlyFans não parou de trabalhar mesmo em recuperação em um hospital.

Ruby May continuou a postar fotos logo após uma cirurgia na cabeça. Sua página teve conteúdo ininterrupto durante os cinco dias em que ela esteve hospitalizada.

“Não consigo parar de trabalhar e tirei fotos na cama do hospital no dia seguinte à cirurgia”, disse o jovem de 25 anos que mora em Sydney ao Jam Press.

Há alguns meses, Ruby May começou a sofrer de fortes dores de cabeça e tonturas. Depois de ir ao médico, ela foi diagnosticada com uma doença conhecida como “malformação de Chiari”, uma condição rara que ocorre quando uma área do crânio se move e pressiona a coluna dorsal.

A operação não foi barata e ultrapassou os 14 mil dólares (mais de R$ 66 mil), mas, felizmente, Ruby May ganhou milhões de dólares graças à sua conta OnlyFans. A modelo também tem uma conta popular no Instagram (@famous4mypersonality) com mais de 420 mil seguidores.

