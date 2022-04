Rainha se encontra com Meghan e Harry

Meghan e Harry viajaram para a Holanda nesta última quinta-feira, 14, para a abertura do Invictus Games. De acordo com um porta-voz do casal, os dois fizeram uma parada no Reino Unido para visitar a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor.

De acordo com o jornal britânico The Sun, Meghan e Harry também visitaram o príncipe Charles na visita ao Castelo de Windsor. Essa é a primeira vez que o casal visita o Reino Unido juntos desde março de 2020, quando pediram demissão de seus papéis como membros da Coroa.

De 16 a 22 de abril, na cidade holandesa de Haia, acontece mais uma edição dos Jogos Invictus, a competição esportiva internacional fundada pelo príncipe Harry para militares feridos e veteranos.

Veja também: Charles e Camilla não incluem Meghan e Harry em viagem à América do Norte

Inicialmente, Meghan não estava confirmada para o evento, mas no início desta semana sua presença foi informada e, de acordo com um porta-voz do casal, esta será um replay da primeira aparição pública do casal juntos, que aconteceu nos Jogos Invictus de 2017. Ela também estava ao lado de Harry em 2018 para os Jogos de Sydney, logo após o casal anunciar que estava esperando seu primeiro filho, Archie Harrison.

Os Jogos deste ano estavam originalmente programados para 2020, mas adiados devido à pandemia do COVID-19. Em março, Harry apareceu em um vídeo com membros da equipe holandesa deste ano, praticando suas habilidades em idioma holandês e usando as cores que representam o país.

Nenhuma foto foi revelada do encontro dos Sussex com o os demais membros da realeza nos últimos dias. Sabemos também que Meghan e Harry compareceram ao Reino Unido na cerimônia em tributo ao príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, realizada no último mês, alegando falta de segurança.