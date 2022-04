Rainha anuncia vaga misteriosa para trabalho em uma de suas residências reais

A Rainha Elizabeth II está procurando um novo mordomo para a residência real em Sandringham. A conta oficial do Instagram da família real britânica divulgou uma declaração dizendo: “Estamos procurando um administrador da casa para se juntar à equipe de domingo a quarta-feira”.

A postagem também incluiu um e-mail de contato para o envio do currículo dos candidatos que estiverem interessados no trabalho de meio período.

Porém, o que chama a atenção é que a vaga não está descrita no site royal.uk, o local onde são postadas as vagas de maneira oficial para empregados da Coroa. Isso significa que não é possível ter mais informações sobre a lista de atribuições do novo empregado.

De acordo com a Hello! Magazine, pode ser que o novo cargo inclua algum tipo de gerenciamento da propriedade da Rainha, mas não está claro em que nível isso estará.

A Rainha Elizabeth II se mudou oficialmente do Palácio de Buckingham, onde foi sua residência por décadas, para o Castelo de Windsor, para onde se mudou desde o início da pandemia com seu falecido marido, o príncipe Philip, e mantém a atual residência.

Atualmente, há outras vagas com seleção aberta para a Coroa, como engenheiro de sistemas no Palácio de Buckingham, operador de armazém em Windsor e diretor de visitantes de verão no Palácio de Holyroodhouse.

Em fevereiro deste ano, a Rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19 e, por ocasião da inauguração de uma nova ala hospitalar no Royal London Hospital, conversando com a equipe de saúde e ex-pacientes do local ela contou sua experiência como ex-paciente de Covid-19: “Isso deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é? Essa pandemia horrível”, disse ela.