Quem é Valéria Almeida, cover de Selena Gomez que chegou ao topo do iTunes

Valéria Almeida, o nome que dominou a internet na última semana - mais especificamente, entre fãs de música pop. Isso porque, após uma campanha entre os seguidores da jovem paulista, ela atingiu o primeiro lugar de vendas no iTunes Brasil, com um álbum próprio.

Com oito faixas que duram cerca de 11 minutos no total, “Secrets” foi divulgado na última segunda-feira (11). Em questão de horas, ele se tornou o mais vendido da plataforma da Apple e ainda garantiu o topo da lista “Viral 50 - Brazil”, com a faixa “Let’s Go (Hm, Hm, Hm)” - uma versão para a música “Look At Her Now”, de Selena Gomez.

Mas a grande surpresa é que o disco foi inteiramente produzido pelos seguidores de Valéria, que deram uma finalização pop a um compilado de trechos de seus covers, postados por ela mesma em suas redes sociais.

Valéria parece ter aprovado a brincadeira e tem dito aos seguidores que em breve trará novidades a seus fãs. “Tudo isso é marketing para o lançamento oficial do álbum ‘Secrets’”, pontuou ela, em suas redes sociais.

Quem é Valéria Almeida?

Valéria Almeida é conhecida por suas apresentações em karaokês na cidade de Indaiatuba, interior do estado de São Paulo. Na maioria das vezes, ela escolhe músicas de Selena Gomez, de quem é fã e faz cover continuamente. Há dois anos Valéria utiliza suas redes sociais para divulgar os vídeos em que aparece cantando as músicas mais famosas da artista.

Além de cover, ela também é sósia da cantora estadunidense. Em suas redes sociais - que já passaram por diversos nomes de usuário - ela sempre faz referências à ex-Disney, postando selfies inspiradas no estilo da estrela de “Os Feiticeiros de Waverly Place”. Ela se autodenomina a “Selena impersonator brasileira”.

“Quando eu era mais nova parecia mais... E os haters não estão preparades pra essa conversa!”, justificou Valéria Almeida em um vídeo com suas fotos antigas, em sua conta no TikTok.

Nas legendas das imagens em sua conta atual no Instagram, @valalmeidareal, é comum que ela faça referências a carreira artística de Selena Gomez.

