Onde assistir aos filmes da trilogia ‘Animais Fantásticos’

Retornar ao mundo mágico de Harry Porter, que cativou pessoas de todas as idades, fez a alegria dos fãs logo quando anunciado uma nova série de filmes. A sequência, que na verdade narra os acontecimentos anteriores aos filmes do jovem bruxo, segue as aventuras do famoso magizoologista Newt Scamander.

‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ nos levou a um universo de criaturas mágicas e nos mostrou as conexões entre os personagens que acabariam por afetar o futuro do mundo da magia pelos anos seguintes.

Foram planejados um total de cinco filmes e embora os dois que foram lançados tenham recebido críticas mistas, os seguidores mais antigos dos romances de JK Rowling aprovaram essa nova visão de seu universo favorito e aguardam ansiosamente pela estreia do terceiro filme, que chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 14 de abril.

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ causou muita ansiedade nos fãs da saga e traz novamente o magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) liderando uma equipe desorganizada enquanto eles embarcam em uma nova missão para Alvo Dumbledore (Jude Law).

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max, onde os fãs podem assistir ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ e sua sequência, ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’. Ambos os longas estão disponíveis neste serviço de streaming.

Os filmes também estão disponíveis para aluguel no YouTube, Apple TV ou Amazon Prime.

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ é dirigido por David Yates, que também dirigiu as duas partes anteriores e as últimas quatro entradas da série de filmes Harry Potter. O roteiro é da autora da série de romances J.K. Rowling e de Steve Kloves. O longa não é adaptado de nenhum livro.

Para quem não lembra, o protagonista de Animais Fantásticos, Newt Scamander, era um personagem minúsculo na franquia original e só é mencionado pelo nome na série Harry Potter.

O elenco de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ também conta com Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci , e Valerie Pachner.