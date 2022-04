Netflix revela novos personagens para terceira temporada de ‘The Witcher’

A Netflix liberou, na quinta-feira (14), mais novidades sobre a terceira temporada de “The Witcher”, protagonizada por Henry Cavill. Quatro novos personagens entram para o elenco do novo ano da série de TV.

Conheça os atores que interpretarão Gallatin, Milva, Mistle e Prince Radovid.

Gallatin

Interpretado pelo ator Robbie Amell (”Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City”), Gallatin é um lutador nato que lidera um exército de guerrilha, em nome de Nilfgaard. Sua lealdade ao seu próprio povo o levará a conflitos com Francesca.

Milva

A personagem é interpretada por Meng’er Zhang (”Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”). Ela é uma humana que foi adotada por dríades, com talento para caça. É uma ótima arqueira e, graças à sua capacidade de adaptação, se torna uma adversária de peso.

Mistle

Integrante de uma gangue de adolescentes, que roubam dos ricos para dividir entre eles mesmos - esporadicamente, com mais pobres também. Christelle Elwin (”Half Bad - Entre o Bem e o Mal”) veio das ruas e isso a tornou dura e desconfiada de todos - até um encontro casual mudar isso.

Prince Radovid

O playboy da realeza e irmão mais novo do Rei Vizimir é interpretado por Hugh Skinner (”Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!”). Ele começa a fazer parte da Inteligência Redaniana e usa seu charme e boa aparência para ser incisivo em questões políticas.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

