Jade quebra o silêncio após brincadeiras sobre suposto affair com Medina

O suposto affair entre Jade Picon e Gabriel Medina ultrapassou a internet e foi parar na programação da TV Globo. Isso porque na última terça-feira (12), Dani Calabresa brincou com os rumores em torno do romance da influencer e do sufista no quadro “CAT BBB”. A “zoeria” pegou mal, já que muitos fãs da ex-sister acusaram a humorista de disseminar fake news. Jade, porém, parece não estar muito preocupada.

“Já é difícil estragar a minha vibe em qualquer lugar, imagina no meu cantinho favorito do mundo. Feliz demais”, escreveu a influenciadora digital no Twitter. Ela está em Los Angeles, na Califórnia (EUA), para curtir o festival de música Coachella.

já é difícil estragar minha vibe em qualquer lugar, imagina no meu cantinho favorito do mundo 🤍 feliz demaaaaais — Jade Picon🌪 (@jadepicon) April 13, 2022

A piada de Dani Calabresa

Tudo começou quando Dani lembrou o envolvimento de Jade e Paulo André no “BBB 22″. “Parece que esse romance aí foi meio 100 metros rasos, né? Olha não quero fazer fofoca, longe de mim gente, mas parece que a Jade tá agora em outra onda”, brincou.

A apresentadora do quadro continuou: “Não, reage PA. Veste um cropped, desses que ela deixou aí na gaveta e mostra que se ela curte um surfista, você também pode”.

Dani Calabresa cita suposto romance de Jade e Medina no 'CAT BBB' TV Globo (Reprodução)

Nas redes sociais, muitos acusaram Dani Calabresa de espalhar notícias falsas e não demorou para que o termo “Jade merece respeito” ficasse entre os mais usados no Twitter.

Os boatos

Há alguns dias, rumores apontam que Jade Picon e Gabriel Medina podem estar vivendo um romance - o que parece não ter agradado a ex do rapaz, a modelo Yasmin Brunet.

Jade Picon, Gabriel Medina e Yasmin Brunet são alvos de rumores; entenda Montagem/Rede sociais (Reprodução)

As suspeitam se levantaram após Jade e Medina compartilharem imagens em suas redes sociais de um mesmo quarto de hotel.

Mais recentemente, o surfista postou uma foto usando um anel da ex-BBB. Pronto, bastou para os seguidores terem certeza de que os dois estão juntos.

Mas quem parece não estar curtindo a novidade é Yasmin, que chamou a atenção da internet na última sexta-feira (8) após deixar de seguir Jade no Instagram, “coincidentemente” após os boatos ganharem força.

Os fãs do ex-casal também notaram que a modelo excluiu os comentários que tinha feito nas fotos da influenciadora.