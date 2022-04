Giovanna Antonelli incentiva jovens a regularizar título de eleitor usando memes de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Com as eleições se aproximando, Giovanna Antoneli aproveitou o espaço de suas redes sociais para incentivar aos jovens a tirarem seus títulos de eleitores nesta quarta-feira (13). Aproveitando a reta final de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ e as férias do fim das gravações da trama das sete, a atriz resolveu fazer uma publicação usando memes.

Apesar do uso de memes, a seleção foi específica e proposital. Giovanna usou frames de sua personagem Paula Terrare, fazendo expressões negativas ao constatar que há pessoas maiores de 16 anos que ainda não regularizaram o título de eleitor.

Veja mais: Pedalada nas areias de Florianópolis: Mateus Solano segue curtindo férias após fim das gravações de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Ao compartilhar em seu Instagram, a legenda inserida no vídeo diz: “Minha cara quando o jovem, com 16 anos ou mais, diz que não tirou o título de eleitor ainda”. Daí surge as caras e bocas da personagem. A atrista ressaltou que dia 4 de maio é a última data para regularizar o título.

Além de interagir com seus seguidores com memes, como forma de incentivo a regularizarem o título de eleitor, Giovanna inseriu um passo-a-passo de como realizar o procedimento para ter parte nas eleições de 2022. A atriz inseriu imagens indicando o que é necessário para fazer o processo em casa e de modo remoto (online).

Famosos incentivam seguidores em relação ao título de eleitor

Na quarta-feira (23) de março, a cantora Anitta começou um movimento nas redes sociais, pedindo que seus fãs de 16 e 17 anos regularizem o título de eleitor. Após sua iniciativa, outros famosos embarcaram na ação da artista.

O cantor de samba, Zeca Pagodinho, também deixou uma mensagem aos jovens nas redes sociais:

“Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos até 02 de outubro? Mudou de cidade e quer votar? É muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É online e não precisa de biometria! O prazo final é 04 de maio, não deixe para a última hora!”, escreveu Zeca Pagodinho.

A ex-BBB e cantora Juliette também integrou ao time de incentivo: “O voto é uma das melhores maneiras de expressar nossa voz dentro da democracia, talvez a mais poderosa. Fico muito triste com a informação que o número de adolescente de 16 e 17 anos que tiraram o título é um dos mais baixos da história. Tirar o título é simples no site do TSE.”