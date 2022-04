Estes são os easter eggs que já apareceram em ‘Cavaleiro da Lua’

A nova série da Marvel Studios, atualmente disponível no Disney Plus, ‘Cavaleiro da Lua’ da Marvel não foi exatamente tão precisa nas referências da Marvel Comics. O primeiro episódio foi totalmente independente e deixou claro que estava se afastado da visão tradicional dos quadrinhos do personagem com distúrbios na personalidade.

Mas, já no segundo episódio a série traz algumas conexões interessantes, se você souber onde procurar. De modo ainda sutil, se você é um fã do ‘Cavaleiro da Lua’, vai notar alguns easter eggs perdidos nos episódios.

Sobre Bertrand Crawley, a estátua viva dourada

O artista performático Bertrand Crawley, um cara legal, mas sem sorte, que gosta de muita bebida e drogas, existe desde a primeira aventura do Cavaleiro da Lua e na verdade é um dos agentes de confiança de Marc Spector.

Ele repassa ao Cavaleiro algumas informações importantes sobre o que está acontecendo. Junto a Crawley, o nome DuChamp no telefone de Marc (episódio 1) e a presença de Layla, agora temos dois personagens principais das aventuras do Cavaleiro da Lua da Marvel Comics existentes agora no MCU.

Referência à primeira HQ do Cavaleiro da Lua

Outro fato interessante é quando Steven está sob custódia de falsos policiais enviados por Arthur Harrow e mostra um arquivo digital contendo evidências de alguns “crimes” envolvendo Marc Spector. Essa é a história de origem das HQs do Cavaleiro da Lua, na qual o mercenário está indiretamente envolvido em um massacre de arqueólogos. O número do arquivo para seu caso começa com “1975″, ano em que o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez na Marvel Comics.

Sobre Khonshu

Temos ainda Khonshu aconselhando Steven a agir aleatoriamente com atos de violência contra Arthur Harrow. Isso está de acordo com a forma como o personagem foi retratado nos quadrinhos nos últimos 15 anos. Khonshu se tornou uma espécie de consciência sombria para Marc, incentivando a violência em várias oportunidades.