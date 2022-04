Entenda por que a Rainha não irá à missa do Domingo de Páscoa

A missa deste domingo de Páscoa não contará com a presença da Rainha Elizabeth II. Outros integrantes da realeza deverão comparecer à missa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em um dos dias mais importantes da fé cristã.

A Rainha Elizabeth II, como monarca do Reino Unido, é a Governadora suprema da Igreja desde 6 de fevereiro de 1952, o cargo mais alto na Igreja. Tradicionalmente, a monarca celebra os ritos da Igreja Anglicana de forma pública, mas este ano será diferente. A informação foi confirmada pela revista People.

O príncipe Charles e sua esposa Camilla Parker Bowles substituíram a rainha no Royal Maundy Service anual, uma tradição pré-Páscoa celebrada na última quinta-feira, 14, em que um membro da família real distribui moedas especialmente cunhadas conhecidas como dinheiro Maundy para reconhecer pessoas acima de 70 anos por seu serviço às suas comunidades.

A última aparição da Rainha Elizabeth II foi na missa especial de ação de graças para o príncipe Philip, seu esposo, que faleceu em março do ano passado. O Palácio de Buckingham confirmou que ela continuou com uma rotina de trabalho leve, participando de reuniões virtuais com diplomatas e demais autoridades.

Em fevereiro deste ano, a Rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19 e, por ocasião da inauguração de uma nova ala hospitalar no Royal London Hospital, conversando com a equipe de saúde e ex-pacientes do local ela contou sua experiência como ex-paciente de Covid-19: “Isso deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é? Essa pandemia horrível”, disse ela.

Embora não esteja presente na missa do próximo domingo, a Rainha terá uma agenda cheia de compromissos nos próximos meses. Isso porque, em junho se iniciam as comemorações do Jubileu de Platina, que marca os 70 anos de reinado da Rainha da Inglaterra.