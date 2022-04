Entenda por que a protagonista de ‘Pantanal’ define sua sexualidade como múltipla

Desde que estreou na TV, em 2019, a vida de Alanis Guillen, a protagonista de “Pantanal” teve sua vida privada exposta nas redes sociais, chegando a afirmar que era bissexual. No entanto, ela acaba de afirmar que não se define mais desta maneira.

Em entrevista ao “Fantástico”, a intérprete de Juma Marruá, no remake de Bruno Luperi, disse que é uma mulher de sexualidade múltipla: “Hoje, sou uma mulher múltipla. Hoje, nem coloco mais se eu sou bi [bissexual], o que eu sou. Eu me relaciono com pessoas. Se tem um coração que se conecta com o meu, é com essa pessoa que eu vou me relacionar”, explicou a famosa.

Alanis Guillen vive Juma Marruá em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que em março deste ano, quando a novela estava estreando, os boatos de que Alanis e Jesuíta Barbosa, intérprete de Jove em “Pantanal”, estavam namorando aumentaram. No entanto, os protagonistas da trama não confirmaram o affair, que teria começado após o fim do namoro de sete anos entre Jesuíta, que é bissexual, e o fotógrafo Fábio Audi.

Alanis Guillen e Jesuita Barbosa vivem casal no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Aos 23 anos, além de falar abertamente sobre a sua sexualidade, Alanis Guillen usa suas redes sociais para engajar outros assuntos, como feminismo, proteção ao meio ambiente, direitos humanos e política, se mostrando contra o presidente Jair Bolsonaro.

Audiência

O remake de “Pantanal” fez com que os fãs da teledramaturgia fizessem as pazes com as novelas da Globo. Desde o primeiro capítulo, a trama escrita por Bruno Luperi, a partir do texto original de Benedito Ruy Barbosa, aumentou a audiência da emissora no horário nobre.

A história de Juma Marruá e Jove Leôncio, que foi ao ar originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, se consolidou com bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na segunda semana, a trama registrou 28 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 2 pontos de audiência em relação à semana de estreia.

Em "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) confronta Jove (Jesuíta Barbosa) durante festa na fazenda (Divulgação/Globo)

Tais pontos não são atingidos desde a primeira semana de novembro de 2021, quando a foi ao ar a última semana da reprise especial de “Império”, que obteve média de 29 pontos de audiência e 45% de participação.

