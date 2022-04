Em prova de habilidade, Gustavo faz o melhor tempo e é o líder do ‘BBB 22’

Gustavo conquistou mais uma liderança no “BBB 22″. Nesta quinta-feira (14), o brother foi o mais rápido do Top 7 e conquistou sua vaga nos seis melhores competidores do reality show da Globo.

A dinâmica que decidiu o novo líder exigiu estratégia, habilidade e rapidez dos brothers. De acordo com as regras, o participante deveria lançar uma bola sempre pelo tubo, fazendo com que ela seguisse por dentro das três bases até cair em uma das três caçapas localizadas no fim da pista. Para começar, o brother ou sister precisava apertar o botão que aciona o cronômetro, depois, posicionar os pincéis nos tons das bases na pista.

O paranaense foi o terceiro a jogar, e terminou a prova em um tempo recorde: 1 minuto e 50 segundos. Ele precisou de apenas duas tentativas, e ninguém conseguiu ser mais rápido que Gustavo. Ele foi coroado pela segunda vez nesta edição, e levou Pedro Scooby e Arthur para o VIP.

Sua primeira atribuição nesta liderança acontece em breve, já que nesta sexta-feira (15) haverá formação de paredão no “BBB”.