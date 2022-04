Diretor de ‘Morbius’ responde às críticas: “Tenho orgulho do que fiz”

O filme ‘Morbius’ lançado nos cinemas no último 31 de março, foi alvo de críticas negativas, embora tenha obtido uma boa bilheteria no fim de semana de estreia. Estrelado por Jared Leto, o novo filme apresenta o ator como a mais nova aposta do Universo Marvel da Sony, que já inclui os filmes ‘Venom’ de Tom Hardy e ‘Kraven the Hunter’.

Ao Insider, o diretor do longa, Daniel Espinosa, diz não ter sido pego de surpresa com as críticas. Ele disse que já foi abordado por um desconhecido que lhe falava como poderia ter melhorado um de seus filmes: “Quando fiz meu primeiro longa, era um pequeno filme chamado ‘Doença da Babilônia’. Lembro-me de um dia ir para casa no metrô e tomar alguns drinques, então estava um pouco bêbado. Alguém me cutucou no trem e disse: ‘Eu tenho que te dizer o que há de errado com a segunda cena do seu filme’, e eu fiquei tipo, ‘Bem, tudo bem’”, disse Espinosa. Desde então, ele esclareceu que se acostumou bastante com as críticas, pois como os filmes eram acessíveis ao público, não havia como evitá-las.

Declarando-se bastante crítico de seu próprio trabalho, Espinosa, de certa forma, entende as pessoas quando buscam falhas em seus filmes. Segundo ele, encarar as críticas como sendo construtivas sempre trouxeram a oportunidade de melhorar como cineasta. “O que quero dizer é que é uma coisa estranha fazer algo que é tão público. Olha, eu tenho muito ódio por mim mesmo, então eu tenho muitas críticas ao meu próprio trabalho. Estou sempre tentando me concentrar em ser melhor. Mas também tenho orgulho do que faço. Há partes em todos os meus filmes das quais estou muito orgulhoso.”, explica o diretor.

‘Morbius’ chegou ao primeiro lugar nas bilheterias no seu final de semana de estreia, somando mais de 39 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, embora tenha a classificação mais baixa no ranking da Rotten Tomatoes (16%).