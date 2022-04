Diretor de ‘Doutor Estranho 2′ diz que filme está conectado com Homem-Aranha

Parece uma mistura bem feita usando novos ingredientes. Falando ao Fandango, o diretor do filme, Sam Raimi, explicou que ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ é baseado nos fundamentos anteriormente estabelecidos por ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’, e se aprofunda nos mistérios do multiverso mais do que nunca.

“Eu diria que o Homem-Aranha [Sem volta para casa] abriu [a ideia de que] personagens do multiverso poderiam visitar nosso universo multiverso e experimentar outros universos. Então, vai ser uma continuação, mas isso, eu acho, é um dos maiores atrativos. É sobre encontrar outras realidades e como elas combinam com a nossa, ou como são completamente o oposto, ou variações. Acho que é aí que reside o interesse deste quadro”, afirma Raimi.

De acordo com o diretor, o filme será como uma continuação de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’. ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ tem a pretensão de trazer, de alguma forma, todos os tipos de personagens e mundos alternativos. Até agora o que sabemos é que, incluindo zumbis e outros horrores, o filme pode trazer personagens bem diferentes. Quem sabe que outras surpresas o ‘Doutor Estranho 2′ nos reserva?

O filme é estrelado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams, e conta a saga de Strange e seus aliados viajando pelo multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

Nesse multiverso, Strange ficará cara a cara com suas versões variantes como Defender Strange e Strange Supreme, e os fãs podem esperar muito mais surpresas do filme finalizado. Enquanto aguardamos, um trailer recente traz uma variante de Wanda Maximoff que tenta se reunir com seus filhos.

Sabemos ainda que enquanto ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ teve diferentes atores interpretando diferentes Homens-Aranha, ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ manterá nomes como o de Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, interpretando as versões alternativas de seus respectivos personagens.

Com estreia agendada para 5 de maio, o longa chegará aos cinemas após o sucesso de ‘Homem-Aranha: Sem volta para casa’ e será o terceiro filme da Fase 4 da Marvel. O roteiro é escrito pelo mesmo criador da série da Marvel Studios para a Disney Plus ‘Loki’, Michael Waldron.